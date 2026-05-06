蘇皓兒日本沖繩石垣島大派泳裝福利照　玩立式划槳見人生最美日落

蘇皓兒（Chloe）早前接受日本沖繩石垣島觀光旅遊局邀請，到當地拍攝宣傳短片，期間攞正牌以泳裝上陣，大曬Fit爆身型。她亦放下「女神」形象，攀山涉水玩盡島上戶外活動及飽嘗美食，難怪蘇皓兒對今次四日三夜行程大呼難忘，更期望「下一站」可參與野外求生或體能競技類節目。

蘇皓兒（Chloe）騷Fit爆身型。

蘇皓兒見人生中最靚日落

已第二次受邀到石垣島拍攝的蘇皓兒，一直對石垣島印象是陽光與海灘兼潛水天堂，但經過今次拍攝，蘇皓兒發掘了當地更多自然美景，她說：「今次拍攝去啲比較偏遠嘅西表島，搭完船之後再爬獨木舟，攀山涉水尋找瀑布秘境，發現原來嗰度嘅大自然氣息可以咁重。我一直以為自己好鍾意城市嘅便利，但原來對住個海、對住座山發呆，嗰種寧靜感係更加吸引我，經過今次我對旅遊嘅定義改觀咗，原來唔一定要行程密麻麻，要學識『留白』反而仲充實。」提到今次最難忘的拍攝，Chloe直言是此行看到人生中最靚的日落：「最難忘喺日落靚景底下玩SUP（立式划槳），橙色嘅天空映照成個海面，喺海中心平靜咁欣賞日落靚景，絕對係我睇過最靚嘅日落。」

蘇皓兒見人生中最靚日落。

蘇皓兒展示泳衣Look

為了以最佳狀態展示泳衣Look，蘇皓兒表示出發前一個月已做足準備：「因為有啲鏡頭要着泳裝或者比較輕便嘅衫，所以我喺出發前一個月就加強健身，重點係要練返條腰同手臂嘅線條，以最好狀態出鏡。」雖然此行所需體能不少，但每餐亦有豐富的美食作「慰勞」，蘇皓兒說：「當地啲嘢食真係好正，有一日仲係出海釣魚，然後夜晚就試返自己釣嘅魚，超級新鮮好食。我相信攀山涉水嘅拍攝schedule係可以抵銷脂肪，所以我冇乜戒口，哈哈哈！」

蘇皓兒表示出發前一個月已做足準備。

對於近年多參與綜藝節目一事，蘇皓兒認為參與綜藝節目例如踢足球或旅遊，令她發現自己原來很享受那種即興反應，工作之餘又可以享受樂趣：「我想嘗試嘅嘢有好多，特別想試吓野外求生或體能競技類嘅節目，可能因為我骨子𥚃都係一個幾硬頸、幾鍾意挑戰自己極限嘅人。」

靚女！

蘇皓兒。