周遊人生｜周奕瑋告別食玩旅遊形象　轉型打造知性節目自爆有壓力

金牌主持周奕瑋（Jarvis）近年憑著出色的主持功力及對日本文化的深刻了解，獲封「旅遊達人」及奪得「最佳男主持」殊榮。然而，除了吃喝玩樂的旅遊節目外，他心中一直有個「知性夢」。

周奕瑋今日出席試映會。（葉志明攝）

周奕瑋昨日（5/5）現身電視城出席節目《周遊人生》放映會，接受《香港01》訪問時大談拍攝點滴，分享這部籌備及拍攝歷時一年的心血結晶。

回歸知性 探索百味人生

Jarvis 坦言，自兩年前奪得「最佳男主持」後，便一直思考未來的方向。他向公司表示希望嘗試製作資訊豐富、具有感性色彩的節目：「其實day one做主持開始，即係無論由娛樂新聞嘅主持，做到後尾做頒獎禮做好多唔同嘅主持，我自己都好想去做一啲比較資訊豐富啲，同埋可以俾到啲人生故事俾到啲感動觀眾嘅，咁今次終於都有呢個機會，所以盡咗力盡做咗好佢，亦都希望觀眾鍾意啦。」

周奕瑋主持新節目《周遊人生》。（葉志明攝）

Jarvis坦言突然轉型擔心觀眾未必受落：「因為大家一睇到我，就會覺得係去旅行，即係食嘢開開心心玩咁，今次係一個旅遊節目，但就會睇埋唔同人嘅故事，去好多唔同嘅地方，其實我自己有啲擔心嘅，擔心觀眾覺得我好似有一種轉咗型嘅感覺。」

周奕瑋坦言突然轉型擔心觀眾未必受落。（葉志明攝）

為了呈現最真實的故事，製作團隊籌備了一年，拍攝期亦長達半年。周奕瑋分享了其中一段最難忘的經歷：「四川的大熊貓保育員，採訪一位定居四川的香港保育員，俾佢為保育事業奉獻十多年嘅情感深深打動。」