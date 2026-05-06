袁偉豪提早出劇照被指破壞行規　同戲羅浩銘力撐：文化不一樣

袁偉豪今年年頭衝出香港，前往馬來西亞，首次拍攝當地電影，而且不止做演員，他更負責電影融資，做埋老闆！近日，他在社交平台post出了該電影的劇照，卻被網民大罵大懂行規。

袁偉豪在社交平台上說：「原來涉及劇透，所以重新上傳😆去年談洽這部電影經已非常期待，用了五個月時間完成戲份，成功挑戰了全程用馬來語演出😁 感謝」。相信袁偉豪早前已經post過一輯相，不過其後刪除了。

袁偉豪在社交平台post出了該電影的劇照。（IG圖片）

袁偉豪同羅浩銘（圖左）。（IG@benontheroad）

袁偉豪同羅浩銘。（IG@benontheroad）

袁偉豪好有型。（IG@benontheroad）

袁偉豪好有型。（IG@benontheroad）

網民大罵不懂行規

有網民在社交平台上大罵袁偉豪不懂行規，他指：「電影圈呢行不成文規定，套戲未上任個場景/戲服/角色都唔可以出街，袁生呢一句除咗顯得佢7，冇乜野可以解釋到，對自己行業專業少少可以嘛？」

有網民在社交平台上大罵袁偉豪不懂行規。（Threads截圖）

袁偉豪獲羅浩銘力撐

同戲的資深電影武打演員羅浩銘，留言力撐袁偉豪，稱只是兩地文化的不同：「你好 這是馬來西亞動作電影 Black Ops 我是裡面的動作設計和演員。馬來西亞電影製作和香港電影製作有些文化不一樣，馬來西亞電影鼓勵演員和幕後早些分享一些大家有共識沒有劇透的照片，你可以去 google 一下 Black Ops Skop production 會發現很多其他劇照和演員造型各式各樣，這點和香港是完全不同。」