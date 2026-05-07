李泳漢李泳豪兄弟反目　李司棋勸和：人心肉做，大家體諒啲

李家鼎（鼎爺）一家傳出關係陷入僵局，尤其是李泳豪與哥哥李泳漢之間的裂痕引起外界高度關注。曾與施明在經典劇集《真情》中合作、私交甚篤的「司棋姐」李司棋今日（7/5）出席公開活動，接受《香港01》訪問談及好友一家的情况時，言談間流露出滿滿的關心與惋惜。

李司棋今日出席活動。（葉志明攝）

李司棋今日出席活動。（葉志明攝）

談鼎爺一家傳不和

面對鼎爺一家關係僵持的傳聞，司棋姐直言事前並未料到會發展至此，她語重心長地表示：「或者我哋報導少啲啦，慢慢件事就冇咁僵。越講得多，可能佢哋之間個關係反而會仲僵住。其實人心肉做嘅啫，互相感動下，大家對大家體諒啲，係可以解決到嘅。」

司棋姐勸和。（葉志明攝）

憶當年到施明家中作客溫馨情景 兩子童年乖巧

談到施明，司棋姐回憶起多年前在《真情》合作的時光，劇中施明飾演她的弟婦，司棋姐憶述當年鼎爺一家人關係好好：「鼎爺有帶過我哋去佢屋企，嗰陣時兩個baby（泳漢、泳豪）先得三歲左右，我見佢哋屋企好好、好溫馨。」

司棋姐指當年鼎爺一家人關係好好。（葉志明攝）

李司棋透露很久沒見過鼎爺。（葉志明攝）

平反「鬼妹仔」性格 施明是正宗中國傳統女性

外界常因施明的外貌而認為她性格洋化、難以相處，司棋姐今日就特意為好友平反，她形容施明並非大眾印象中的「鬼妹仔」：「唔係鬼妹仔性格，佢好爽嘅，但就唔係話嘰喳周圍講嘢嗰種囉，佢係要講嘢有時候就講嘢囉。」

司棋姐與施明私交甚篤。（葉志明攝）