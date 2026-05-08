50歲焦媛素顏近照曝光魚尾紋明顯　不悔背負小三罵名情斷高志森

現年50歲的香港「舞台劇女王」焦媛，近日在社交平台分享了一段生活短片，記錄她頻繁穿梭於香港、吉隆坡與上海三地的極高壓工作日常。影片中的她以近乎素顏的狀態示人，眼角的魚尾紋清晰可見，神情中透出一絲難以掩飾的滄桑與憔悴。



焦媛記錄極高壓工作日常。（小紅書）

焦媛素顏自曝「寂寞依然寂寞」

焦媛更在配文中寫下一段感性文字，吐露內心的孤獨感：「緊密的旅程沒給我留有任何的面子，孤單依然孤單，寂寞仍舊寂寞，有時滿當當的熱情卻沒地兒去撒野。也好，留給文字變成劇本，成了舞蹈，留給舞台和鏡頭下的故事。」

焦媛發文。（小紅書）

焦媛不悔背負「小三」罵名 與高志森21年情斷非關背叛

提到焦媛，外界難免聯想到她與著名導演高志森那段長達21年、轟動一時的忘年戀。兩人的緣分始於香港演藝學院，從工作伙伴昇華為親密愛人。然而，這段情路開端卻極其坎坷。因高志森當年未及時公開已與前妻離婚的消息，導致焦媛無辜背負「小三」臭名。

焦媛無辜背負「小三」臭名。（微博照片/@焦媛實驗劇團）

面對昔日的千夫所指，焦媛表現得十分豁達。她早年受訪時直言，當時並不介意輿論，她深知對方與前妻早已分開，只是沒對外公佈。她堅信「只要他對我好就夠」，更認為艱難時刻反而令感情更堅固。高志森不僅是愛人，更是她的恩師，甚至鼓勵她挑戰大膽的情慾戲，囑咐她「要做就做到最好」，成就了她破格的演出風格。

焦媛堅信「只要他對我好就夠」（微博照片）

可惜這段長跑終究未能開花結果。2020年，焦媛承認兩人在2019年已分手，原因並非第三者介入，而是隨著年齡增長，兩人的人生觀出現分歧。即使21年情正式畫上句號，二人仍維持良好的工作伙伴關係。

+ 11

破格大膽成就女王 將寂寞留給舞台與鏡頭

焦媛的成功並非偶然。畢業於演藝學院的她，對戲劇有著近乎偏執的熱愛。2005年，她創辦了「焦媛實驗劇團」，成為香港劇場界不可忽視的力量。她的作品一向以細膩、大膽著稱，經典代表作包括：《蝴蝶春情》、《阮玲玉》、《金鎖記》與《野玫瑰之戀》儘管50歲的焦媛在影片中顯得疲憊，但她那句「將熱情留給舞台」卻也印證了她對戲劇的初心未變。