寒戰1994｜何謂Old Money？學者解構舊香港幕後話事人

近日熱映、由梁樂民編劇及執導的電影《寒戰1994》，作為《寒戰》及《寒戰II》的前傳，集合約40位演員參演包括吳彥祖、謝君豪等，未上映已成為全城熱話。《寒戰1994》故事背景設定於1994年，講述一宗富豪綁架案引發金融動盪，並牽涉警隊內部權力鬥爭、黑社會、商界及英方勢力等多方角力。當中以潘氏家族為代表的「Old Money」，是一個貫穿全片的關鍵詞，亦是舊香港權力結構中的「背後話事人」。究竟甚麼是「Old Money」？這階層當年又如何「隻手遮天」，甚至有份建構香港成為日後的國際金融中心？香港中文大學社會與政治發展研究中心主任鄭宏泰博士，與《寒戰1994》導演梁樂民、主演吳慷仁及謝君豪等受訪，為大家拆解並揭開「Old Money」的神秘面紗。



梁樂民導演表示，《寒戰1994》中的潘氏家族其實參考了數個香港真實存在的歷史家族。

「Old Money」不止是富豪 曾「施壓」致港督下台

要了解「Old Money」與一般富裕階層的分別，鄭博士指出「Old Money」必須符合以下兩大指標：

• 其家族根基必須在二次世界大戰前已經扎穩。

• 財富與社會地位必須已穩定傳承至少三代人。

• 例子：渣甸家族（約200年歷史）、李國寶家族（接近180年歷史）

與戰後崛起、作風相對高調的「New Money」不同，鄭博士表示「Old Money」的影響力不止局限在商業利益，而是滲透在政治、社會、文化及慈善等層面，並已成為香港深層次社會結構的一部分。

鄭博士舉例指，本港第二任港督戴維斯當年正是被「Old Money」渣甸家族施壓，迫使下台，這足以證明「Old Money」可算是當時的「香港背後話事人」。此外，太古城等香港地方及街道名，均顯示出這些「Old Money」當年對香港的影響力。

電影中潘雋亨的一句「香港，從來都係我話事」，側面反映出「Old Money」對舊香港的影響力。

「Old Money」的崛起：香港開埠後的中間人

事實上，大部分「Old Money」都是在香港開埠後，以買辦形式崛起。鄭博士對此分析指，由於當時不少洋人欲進入中國市場做生意，因此需要中間人處理語言障礙、物資運輸及官府交際等問題。

在此大時代背景下，當時香港一些具歐亞混血兒身份的買辦家族（例子：何東家族）應運而生。他們本身未必非常富裕，但混血兒的身份令他們通曉中英雙語，同時理解東西方社會規則，成為洋人進入中國市場的關鍵中間人，並從中賺取巨大財富，躋身上流。

首代「Old Money」的子女，其實也是當年促進香港發展的推手。

「Old Money」的影響：香港商業制度的奠基人

梁導演又提到，這批首代買辦同時又會將子女送往名校接受西方教育，這些後代子女畢業後不少亦成為香港首代律師、會計師等社會精英，協助香港建立商業、法律及會計等制度，加上香港在1865年實行《公司法》，首次確立了有限責任原則，令香港成為當時沿海華南地區獨一無二的商業社會，為香港日後成為國際金融中心打下基礎。

香港能夠成為國際金融中心，「Old Money」的貢獻不可或缺。

如《寒戰1994》導演梁樂民所言，我們這一代或許只熟悉本港四大地產家族，但在他們發跡前的上百年，「Old Money」已經在香港運籌帷幄。他們隱忍、低調，卻在社會各界無處不在。「Old Money」對香港的影響並非點對點的投資，而是對整個社會制度、空間與權力的全方位建構。因此，《寒戰1994》中潘氏家族的故事，不僅是影視創作，更是對這群改變香港命運的「Old Money」名門望族，進行一次深刻的致敬與解密。

（資料及相片由客戶提供）