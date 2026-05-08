我的王室死對頭劇情｜追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《我的王室死對頭》韓劇，有姜炫珠作為編劇，韓兌燮、金玄于為執導，由林智妍、許楠儁領銜主演的一套以浪漫喜劇為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《我的王室死對頭》是由林智妍、許楠儁領銜主演的一套以浪漫喜劇為題材的電視劇。（SBS圖片）

《我的王室死對頭》電視劇情大綱

在史冊的惡名錄中，姜丹心（林智妍 飾）的名字絕對佔有一席之地。這名女子當初毫無家世背景，卻憑藉傾城之貌令君王神魂顛倒，一路破格攀升至正一品禧嬪的高位。然而，她因被指控以妖言惑眾、蔑視朝廷而落得身敗名裂，飲下賜死毒藥。

命運的轉盤並未就此停下，當姜丹心再度睜開雙眼時，她驚覺自己竟穿越到了現代的古裝劇片場，並附身在藉藉無名的女演員申瑞莉（林智妍 飾）身上。隨即，她邂逅了與自己性情如出一轍的冷酷男人——車世界（許南俊 飾）。他是一個為了追求金錢與名利，不惜將靈魂押給惡魔的野心家。這兩位宛如從暗黑童話走出來的「惡之男女」，在命運交織的種種磨合中，竟然在彼此身上共同書寫出一段關於幸福的最終章。

《我的王室死對頭》播出時間

《我的王室死對頭》電視劇幾時播?《我的王室死對頭》於5月8日播放，一共有14集，由Netflix播放，每週五、六各更1集。

《我的王室死對頭》演員人物關係圖

《我的王室死對頭》演員人物關係圖（SBS圖片）

《我的王室死對頭》演員

林智妍 飾 申瑞莉／姜丹心

林智妍 飾 申瑞莉／姜丹心（SBS圖片）

許楠儁 飾 車世界

許楠儁 飾 車世界（SBS圖片）

張勝祖 飾 崔文道