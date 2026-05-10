陳奕迅打扮低調樸實平民麵店用餐成焦點　用落單紙簽名親和力驚人

歌神陳奕迅 (Eason) 雖然貴為巨星，但私底下的生活卻十分貼地，經常出入一些平民街坊小店醫肚用餐，又會像普通市民一樣在鬧市或商場逛街，不少網民都曾野生捕獲他，並把他的生圖放到社交網上分享。日前又有不止一位網民在一家人氣街坊食店偶遇陳奕迅，並把拍到他的視頻放到社交網上分享。

陳奕迅好中意女兒新歌。（YouTube@TheDoShow）

用落單紙簽名

其中一位網民上載了幾張動態圖寫道：「香港偶遇陳奕迅 這趟也太值了」，片中可見陳奕迅親切地與博主合照，陳奕迅當日身穿白色打底衫配粉藍色間條恤衫襯黑色長褲加白色鞋，打扮低調樸實，不過他在該平民麵店內就輕易成為了大家的焦點，雖然食客都沒有上前打擾他食麵，但當他用餐完畢離開時，店內的人全都向他投以注目禮，大家都捉緊這個看明星看偶像的機會，亦有不少粉絲大膽上前要求跟他合照或簽名。陳奕迅全程表現得極之親民友善，一直面帶笑容盡力滿足大家的需求。他臨走時又與該店老闆搭膊拍背聊天，可見身成該店熟客的他很受老闆歡迎，老闆親自他出門，彼此關係十分友好。當門外有粉絲要求陳奕迅簽名時，老闆更即時遞上落單紙給他作簽名之用。網民紛紛留言大讚陳奕迅親和力驚人，完全零巨星架子。

陳奕迅與粉絲合照。(小紅書圖片)

陳奕迅好親民。(小紅書圖片)

陳奕迅好受歡迎。(小紅書圖片)

陳奕迅同老闆好老友。(小紅書圖片)

陳奕迅親和力驚人。(小紅書圖片)

陳奕迅為粉絲簽名。(小紅書圖片)

陳奕迅好nice。(小紅書圖片)