張與辰被母親爆料曾帶女友見家長　親解感情觀盼挑戰影壇演殺手

《中年好聲音3》亞軍得主張與辰（Vic）日前接受港台節目《舊日的足跡》訪問，適逢母親節將至，他特別隔空向身在馬來西亞的母親陳寶雲傳遞心意，除了感激母親多年來的無私付出，更盼望未來能讓對方過得更加幸福快樂，並真摯地向全天下母親致敬。



張與辰（IG@victeo）

張與辰與粉絲提早慶佳節 計畫伴母外遊賀壽

張與辰日前也抽空與一眾辰粉提早慶祝母親節。在活動上，他不僅大開金口唱歌給大家聽，更放下包袱與粉絲們一起跳舞互動，現場氣氛熱烈，大家都玩得非常開心。

張與辰日與一眾辰粉提早慶祝母親節。（IG@victeo）

張與辰與媽咪打視訊電話。（IG@victeo）

雖然這次慶祝活動張媽媽未能親身到場參與，但向來與母親感情深厚的張與辰早就安排了驚喜。他在接受TVB訪問時透露，自己已經悄悄計劃好要在媽媽即將到來的生日時，親自帶對方出國旅行散心，以實際行動報答母親的養育之恩，盡顯孝子本色。

張與辰接受TVB訪問，透露打算帶媽咪去旅行。（TVB）

張媽媽爆昔日拍拖趣事 開明隨緣不催婚

自去年奪得《中年好聲音3》亞軍後，張與辰人氣急升並累積了大批「辰粉」，更有熱情歌迷直接稱呼張媽媽為「奶奶」。在香港電台節目《舊日的足跡》中，張媽媽忍不住在節目中大爆兒子的戀愛史，指他昔日曾帶女朋友回家作客，女方更會貼心煲湯孝敬她。然而，當時眼中只有音樂的張與辰卻經常獨自躲在房間埋首創作，冷落了女友，令張媽媽也忍不住出言訓斥他不懂情趣，直指他把女朋友帶回家卻只讓對方陪媽媽聊天的行為實在太不解溫柔。

張與辰接受香港電台《舊日的足跡》節目訪問。（香港電台）

但談及對未來新抱的要求時，張媽媽表現得相當開明，認為最重要是對方能真心疼愛兒子且彼此相處融洽。她笑言家中目前已有兩位新抱、一位女婿以及六名孫兒，自己早就體驗過「抱孫抱到手軟」的滋味，因此從不急於催促兒子成家立室。

張與辰與他的家人。（《中年好聲音3》截圖）

澄清「愛無局限」言論 專注事業盼挑戰演反派

對於外界一直對其感情生活的諸多揣測，張與辰坦言自2012年分手後便一直維持單身狀態。他早前曾發表「愛不應該有標籤」的言論，一度引起網民熱議，他藉此機會親自解畫，澄清自己口中的「愛」其實是指一個更宏大的方向，不受限於傳統框架，希望將這份愛延伸至更多人、更多事物以至整個社會。

張與辰曾因K先生被外界懷疑性取向，因此說下：「愛這件事情不應該有標籤。」（TVB）

他強調目前正值事業衝刺期，暫未有尋找另一半的打算，只希望善用得來不易的影響力去傳遞正能量。除了憧憬在音樂路上繼續大放異彩，他也十分渴望能跨界拍攝電影，特別想挑戰飾演殺手或奸角，體驗有別於現實的刺激人生。