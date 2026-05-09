宋芝齡斬纜安德尊堅稱私下無聯絡　爆對方身家早已突破億元大關

宋芝齡近日接受訪問，堅稱與安德尊僅為「回公司見面」的好同事，徹底劃清私人空間。雖然兩人戀情傳聞不斷，安德尊更曾開玩笑「認愛」，但宋芝齡更傾向於討論大王的驚人財力，爆料其每年豪派廿萬利是，極大機會擁有過億身家。



很多觀眾替安德尊宋芝齡感開心，不過二人對戀情一時認一時唔認。（TVB節目圖片）

銀幕情侶幻滅 工作與私生活分得極開

多年來，宋芝齡與安德尊（大王）在電視節目中火花四濺，互動既像冤家又像老友，這種強烈的化學反應讓外界早已將兩人視為「公認的一對」。然而，宋芝齡近日接受訪問時卻大撥冷水，不僅堅決否認戀情，更直言這段緋聞不過是傳媒朋友因為疼愛她、擔心她身邊缺乏異性才強行拉攏的結果。她語氣肯定地表示，雖然安德尊是一位非常專業且能幹的拍檔，但兩人之間存在著一條無法逾越的界線。她更首度披露，兩人在工作之外完全沒有私人聯絡，每次見面僅限於公司內部或錄影期間。

很多觀眾替安德尊宋芝齡感開心，不過二人對戀情一時認一時唔認。（IG圖片）

宋芝齡爆安德尊利是開支高達二十萬港元

除了緋聞外，外界對兩人的財力亦充滿好奇。對於自己被封為「隱形富婆」，宋芝齡採取低調否認的態度，卻轉而將話題引向拍檔安德尊。她以輕鬆幽默的方式側面證實了大王的驚人財力。她提到大王每年在農曆新年期間派發利是的豪氣程度令人咋舌，單是利是開支就高達十多至二十萬港元。宋芝齡以此推斷，一個能隨意支出數十萬現金作餽贈的人，其身家極大機率早已突破億元大關。這番言論讓安德尊作為「元朗地主」及「隱形巨富」的傳聞更添了幾分真實感，亦讓大眾看見這位綜藝大哥哥背後不為人知的雄厚資本。

宋芝齡爆安德尊利是開支就高達十多至二十萬港元（IG@sungchihling）

安德尊曾「認愛」宋芝齡

儘管宋芝齡單方面斬纜，但安德尊的感情世界卻比戲劇還要複雜。回顧去年底，大王曾在節目中笑著承認另一半就是宋芝齡，一度引發外界熱議，但隨後他卻突然對此三緘其口。更令人疑惑的是，大王身邊的紅顏知己似乎不止一人。根據早前媒體的追蹤報導，大王曾被拍到與一名身形豐腴的中年女性互動極為親密。此外，他與前助手Sophia（阿So）的關係亦非比尋常，兩人不僅被目擊在大街上公然拖手，大王談及對方時甚至曾語帶曖昧地表示要大家「儲定人情」，這種含糊其詞的態度，讓他在宋芝齡之外的感情線顯得更加撲朔迷離。

安德尊感情更撲朔迷離。（TVB節目截圖畫面）

宋芝齡靠雙語能力在商界闖出一片天

至於宋芝齡之所以被外界視為財力不凡，主因在於她早年精確捕捉到了「韓流」湧入香港的黃金時機。憑藉精通韓語的優勢，她率先創辦了韓語報紙及韓語學校，隨後更將商業版圖擴張至韓國投資移民、婚紗攝影、韓式食店及香薰生意等多元領域。