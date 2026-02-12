Jennie再展雄厚財力！斥1.1億元全款買歷史建築　投資地產潛力股

韓國頂流BLACKPINK成員Jennie再曝豪氣置業消息，以200億韓元（約1.1億港元）購入首爾使館區的一棟歷史建築，該物業現由伊拉克駐韓大使館租用，其財力與獨到的投資眼光十分驚人。



Jennie以200億韓元（約1.1億港元）購入首爾使館區的一棟歷史建築。（ig@jennierubyjane）

200億韓元全額支付購歷史建築

今次Jennie購入的物業位於首爾龍山區東冰庫洞使馆官邸密集區，屬高端安保地段，建於1970年，佔地595平方米，總建築面積551.08平方米，為地下1層、地上2層結構，每坪單價達1.11億韓元。該交易於2025年5月簽約、12月完成過戶。據悉，物業登記文件並無抵押記錄，推測Jennie是「全額現金支付」，超強購買力令網民嘖嘖稱奇。對於買樓細節，其公司OA表示：「涉及藝人私生活，無法確認細節。」

據悉，物業登記文件並無抵押記錄，推測Jennie是「全額現金支付」。（ig@jennierubyjane）

三年豪砸置業佈局核心區

這並非Jennie首次豪氣入市，她的地產版圖持續擴張。2023年，她曾以「50億韓元（約2,700萬港元）現金購入漢南洞UN Village高端別墅」；2024年，其個人公司OA亦整棟租下漢南洞新建大樓，「月租超6,000萬韓元（約32萬港元）」。今次收購的使館區所屬區域，未來將發展成「漢南新城」，涉建設龍山公園及開發美軍返還用地等大型項目，被視為首爾潛力地段之一，業界分析隨周邊規劃落實，物業價值有望進一步上升。從住家、辦公室到如今的使館物業，Jennie展現出極具遠見的商業頭腦，投資眼光備受矚目。

在2023年，Jennie曾以50億韓元（約2,700萬港元）購入漢南洞UN Village高端別墅。（ig@jennierubyjane）

今次Jennie收購的使馆區所屬區域，被視為首爾潛力地段之一，物業價值有望進一步上升。（ig@jennierubyjane）

Jennie財力驚人

Jennie的豪氣置業向來備受媒體關注，除今次200億韓元買房外，早前她頻頻布局房產的動作，種種操作均體現其雄厚的財力，被韓媒評為「Young & Rich（年輕富豪）」。