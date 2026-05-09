中年好聲音4｜海兒老師被揭名花有主　肥媽洩密：人哋有男朋友！

《中年好聲音》系列自播出以來深受家庭觀眾歡迎，除了參賽者外，評審之間的對話和生活日常亦是討論焦點。「美女高音家」海兒自第三季加入《中年好聲音3》擔任評審，自然成為「風頭躉」，她的感情世界亦是傳媒追訪焦點。



肥媽洩密：人哋有男朋友！

肥媽口快快爆海兒名花有主：「人哋有男朋友！」（TVB圖片）

星期日播出的集數，莫家淦上台表演。在車婉婉催促下，莫家淦對着鏡頭向太太講「I Love You」，並說：「嘻皮笑臉咁就講到，但要認真講就講唔到。」表示藉着《今生今世》的歌詞告訴太太，來生若有機會要繼續一齊。

有網民發現海兒和男朋友多年前的合照。（ig圖片）

有網民發現海兒和男朋友多年前的合照。（ig圖片）

有網民發現海兒和男朋友多年前的合照。（ig圖片）

「海兒老師」被爆名花有主？

之後，海兒好奇問莫家淦為何講不出肉麻說話？莫家淦反問：「海兒老師你拍過拖未？」海兒即尷尬「嘩」一聲避答。莫家淦坦言拍拖時會與老婆拖手，但有了兩個小朋友後，他與老婆便各自拖一個，此時海兒語出驚人：「你冇得拖佢，咀咪肉麻啲囉！」笑爆全場。原來當晚肥媽口快快爆料，指海兒早已名花有主。當時講到，海兒的生日願望想不想「早啲嫁得出」時，就說：「咩好多追求者姐！人哋有男朋友！我叫海兒男朋友識做！」海兒聽到後一臉尷尬說：「唔講得㗎」。

另外，早前網上亦傳出海兒疑似男朋友在2019年拍下的合照。相中兩人相擁合照，男方在試身室換衫時，海兒也不忙舉V，可見關係非淺。