五索力數馬生去旅行期間多宗「罪」　與同事出遊比奢華享受更開心

現年35歲的「五索」鍾睿心去年初高調承認與67歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗父女戀，二人拍拖踏入第10年並育有4名子女，因而獲封「最強小三」之名。五索不但毫不介意被人稱做小三，還愈來愈高調，經常公開放閃，力證與馬生愛得甜蜜，深得馬生寵愛。五索不時分享她與馬生的日常點滴，兩人經常周遊列國歎世界，幸福富貴生活令人羨慕。不過日前五索就拍片力數馬生去旅行時的幾宗「罪」。

馬生公開露臉好大方。(五索ig)

馬清鏗（馬生）高EQ回應阿Bob嘅「私人問題」盤問，更幽默表示：「早知今日嚟就著靚啲啦！」（公關提供）

與同事出遊比奢華享受更開心

五索拍片上載到她的抖音，片中她正在跟同事出遊並置身民宿入面，她吐槽表示：「點解我咁鍾意同同事去旅行就係瞓醒一覺個唿已經執好咗，同馬生去旅行佢又唔畀我帶工人啦又唔畀我帶助理啦，所以每一次我啲手指甲腳甲全部崩晒返嚟既。但係同我啲同事去我就有皇帝般既享受，雖然我搭唔到business class，但係我好開心可以瘋狂做啲好女仔既嘢，例如購物啦、睇靚仔啦、食好既餐廳啦，食平民餐廳啦，呢啲同馬生去旅行係全部都做唔到既。我哋依家喺民宿住都ok呀，$3000一晚，有兩間房，開心過同馬生去嗰啲奢豪生活。同同事去旅行乜嘢都唔使我做，我啲同事做晒。」雖然五索口口聲聲在數馬生的不是，指自己自由受到限制，但也有網民認為她是以另一方式在曬幸福。

五索拍片吐槽馬生。(抖音截圖)

五索不喜歡與馬生去旅行。(抖音截圖)

五索喜歡與同事去旅行。(抖音截圖)