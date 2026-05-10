舊愛李泳豪兄弟反目　楊思琦回應「遲來的平反」心痛鼎爺暴瘦

李家鼎（鼎爺）、李泳漢、李泳豪糾紛事件愈演愈烈，WhatsApp對話錄音流出、兄弟反目、日日新鮮日日精彩，堪比TVB爭產劇。李泳豪多年前與「港姐冠軍」楊思琦拍拖，當時戀情不被外界看好，終拍拖9年後才分手。今日（5月8日）楊思琦在這個「微妙的時間點」出席母親節活動。面對記者提到「遲來的平反」，她似是欲言又止。



楊思琦回應「遲來的平反」。（陳順禎 攝）

大方回應網民支持 籲外界給予李家空間

今日（5月10日）適逢母親節，楊思琦帶同兒子出席活動。《香港01》記者提到近日「李家」發生的事，楊思琦回應：「各界嘅朋友，或者留言畀我嘅，我好多謝佢哋咁支持我，到而家過咗咁多年，咁多嘅留言，但係我想講，件事已經過咗好耐好耐，起碼有15年。我都唔再去記住，由佢過去，所以而家⋯⋯你哋都唔好成日睇呀，畀啲空間佢哋。」

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被問「遲來的平反」：人大咗只求家人開心

記者問到，是否有被平反的感覺。她也回答：「我覺得人大咗，成熟咗，有好多嘢都係一種經驗，大家有好多唔同朋友支持。在於呢個時間，其實我努力返自己工作，家人開心我就OK，其他嘢唔會有咁多時間去理。」

李泳豪與太太Agnes與爸爸鼎爺慶父親節！（小紅書）

楊思琦表示事件過去多年，也不便回應。（陳順禎 攝）

婉拒網民直播刷禮物道歉：感謝正能量

訪問提到，有很多網民在討論區留言，表示錯怪楊思琦，並謂要在楊思琦的直播中刷禮物道歉。她回應：「唔使唔使，唔使喺直播刷禮物。你哋走嚟留言支持，充滿正能量，我都好感謝。」

鼎爺連個肚腩都唔見咗。(資料圖片/吳子生 攝)

鼎爺曾上TVB娛樂新聞台談到與施明如何教仔。（TVB娛樂新聞台截圖）

心痛鼎爺消瘦 冀老人家保重身體

楊思琦說：「有樣嘢我好想講，鼎爺近排消瘦咗好多，好希望佢老人家照顧好自己，其他我都冇乜話要特別去補充。我淨係希望佢照顧好自己身體，要健康。（咁多年先有得平反，會唔會覺得太遲？）我冇諗咁多，隔咗咁多年。」對於其他近期發生的事，包括李泳漢的情緒狀況等，她都以「唔適宜講太多」回應。

有沒有慰問李泳豪？她回答：「大家有各自家庭。」如果在公開場合碰面，會否尷尬？她笑着說：「你唔好假設啦。」

楊思琦表示見到鼎爺暴瘦，希望他照顧好自己。（陳順禎 攝）

楊思琦表示見到鼎爺暴瘦，希望他照顧好自己。（陳順禎 攝）

楊思琦和媽媽、兒子一同出席活動。（陳順禎 攝）