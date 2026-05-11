古天樂宣萱《無時空之戀》MV超過210萬觀看 現場與過百粉絲大合唱

香港麥當勞強勢聯乘古天樂及宣萱，成功掀起全城「將軍與玉子」熱潮！二 人首度合作推出的合唱歌《無時空之戀》MV 更於上線短短四天內突破 100 萬觀看次數（views），至今更已 錄得超過 210 萬 views，反應十分熱烈。為慶祝二人代言的將軍漢堡系列再添全新成員「王者將軍漢堡」， 麥當勞於昨晚（5 月 9 日）便於金鐘海富中心旗艦店（金鐘海富麥當勞）舉行「麥當勞 App 用戶專享：王者 將軍漢堡優先試食 Party」，邀請 120 位粉絲率先試食。活動當晚，古天樂（古生）及宣萱更驚喜現身試食 Party，與一眾麥當勞及將軍漢堡系列粉絲零距離互動，更走入人群自拍及即席開金口唱歌，帶動全場大合唱 《無時空之戀》，令現場所有粉絲超興奮，high 爆全場！

為慶祝二人代言的將軍漢堡系列再添全新成員「王者將軍漢堡」，麥當勞於昨晚（5 月 9 日）便 於金鐘海富中心旗艦店（金鐘海富麥當勞）舉行「麥當勞 App 用戶專享：王者將軍漢堡優先試食 Party」，邀請 120 位粉絲率先試食。

活動尚未開始，場外一早已有大批粉絲大排長龍等候入場，場面墟冚。為答謝粉絲支持，麥當勞亦貼心地為 每位入場人士準備了活動紙扇及限量版歌詞卡，以紀念今次難忘又獨特的麥當勞 App 用戶專享體驗。除了店 內人頭湧湧，餐廳外亦聚集了大批粉絲隔着玻璃圍觀應援，足見古生及宣萱二人的超高人氣。

活動當晚，古天樂及宣萱更驚喜現身 Party！

活動高潮由全新「王者將軍漢堡」廣告隆重首播開始拉起序幕，全場觀眾反應熱烈，嘩聲四起。其後二人亦 隨時現身登場，宣萱為大家介紹全新「王者將軍漢堡」時，更鬼馬地以漢堡配料作比喻，笑指自己是「玉 子」，而古生則是「豬柳」，惹笑的「豬柳玉子」論令台下笑聲不斷；她更大讚新包「王者將軍漢堡」好好 味，秘訣在於加入了香濃惹味牛肉醬，並指自己活動未開始前已經食晒成個。昨晚古生心情亦「High 爆」他不但主動走入人群與粉絲零距離互動，令全場氣氛瞬間直線飆升，更順應民意與宣萱即席合唱！雖然古生 與宣萱僅開金口唱了幾句，但全場熱情的粉絲已默契十足地齊齊接力「大合唱」整首歌曲，場面震撼又感動。

天樂及宣萱驚喜現身「麥當勞 App 用戶專享：王者將軍漢堡優先試食 Party」，親自向一眾 麥當勞粉絲大派「將軍玉子」珍藏卡及限量版歌詞卡，令全場十分興奮！

談到新廣告的拍攝趣事，兩位老拍檔繼續大放笑彈！古生盡顯幽默本色，竟主動「加戲」要求司儀追問他： 「點解會喺架��度食薯條咁搞笑㗎？」引發全場爆笑。身旁的宣萱亦立即和應，笑指電梯內進食的鏡頭拍攝 非常自然順利，只拍了「兩 Take」就輕鬆過關完成，盡顯二人與林峯的默契與專業。

現場粉絲一見到古天樂及宣萱驚喜現身，均紛紛尖叫兼舉機拍卡！二人更主動走入人群與粉絲零 距離互動及自拍。

到了萬眾期待的大合照環節，熱情的粉絲一度蜂擁而上，但在完成拍攝後大家亦非常守秩序地乖乖返回座位。 古生與宣萱見狀相當「識做」，再度主動走入人群中與粉絲分批合照，有求必應，令現場氣氛到達頂峰！

「將軍」古天樂 表示：「見到大家咁支持我哋，不斷重溫《無時空之戀》MV，仲推到過 200 萬 views，又 不斷食玉子將軍漢堡、抽卡玩得咁投入，我哋真係非常感激。所以今次特登準備咗個驚喜畀大家，想同大家 近距離見面，就決定『亂入』試食 Party，畀大家率試新漢堡，希望大家鍾意我哋呢份禮物！」

現場粉絲一見到古天樂及宣萱驚喜現身，均紛紛尖叫兼舉機拍卡！二人更主動走入人群與粉絲零 距離互動及自拍。

「玉子」宣萱亦指：「之前都分享過我已經好耐冇唱歌，所以真係估唔到大家會咁鍾意同支持我哋呢首《無 時空之戀》合唱歌，真係覺得好開心！今次仲可以同大家近距離互動，一齊做『全港第一人』試食全新王者 將軍漢堡，真係一個好難忘嘅體驗，希望可以帶到驚喜同開心畀大家。」

全新「王者將軍漢堡」廣告現已上架，立即上香港麥當勞官方YouTube 頻道重溫古生及宣萱與大家的相約： https://www.youtube.com/@McDonaldsHK。

現場粉絲一見到古天樂及宣萱驚喜現身，均紛紛尖叫兼舉機拍卡！二人更主動走入人群與粉絲零 距離互動及自拍。

第二輪 4 款「將軍玉子」珍藏卡 5 月 10 日起登陸麥當勞 App 務必集齊 9 張小卡！ 此外，萬眾期待的第二輪 4 款「將軍玉子」珍藏卡將由 5 月 10 日起登陸麥當勞 App。每款珍藏卡亦會以 MV 中的經典造型為設計靈感，款式包括古天樂及宣萱 Sweet 爆坐於樓梯食薯條小卡、古天樂單人古裝造型、宣 萱單人古裝造型、以及林峯單人禮服造型，款款均極具收藏價值。粉絲務必把握機會集齊全套 9 張珍藏卡， 小卡背面更可拼湊出一幅完整《無時空之戀》主題海報，為大家帶來甜蜜回憶。

古天樂及宣萱二人更與全場粉絲率先欣賞「王者將軍漢堡」廣告及順應民意即席「開金口」合唱 《無時空之戀》，全場熱情的粉絲亦默契十足地齊齊接力「大合唱」整首歌曲。

要獲得第二輪新款「將軍玉子」珍藏卡的方法十分簡單，顧客可透過麥當勞 App 選購指定四道菜或大大啖套 餐優惠，包括「王者將軍漢堡或玉子將軍漢堡大大啖套餐減$3」、「王者將軍漢堡或玉子將軍漢堡配抹茶麻 糬三角批套餐減$3」、「日式甜咖喱雞翼 4 件配抹茶麻糬三角批套餐減$3」或「選購指定大大啖套餐」即可 獲贈隨機派發第二輪新款「將軍玉子」珍藏卡一張。第二輪 4 款珍藏卡數量有限，送完即止，粉絲絕不可錯過！

宣萱與現場粉絲超多互動