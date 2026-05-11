「甘草王」江圖紅磡設靈 胞弟哀痛憶述最後時刻：走得安詳

有實力派「甘草王」之稱的江圖（原名江志斌）早前因病離世，享年89歲。今日（11/5）其家屬於紅磡世界殯儀館為他設靈，送別這位演藝界的長青樹。

靈堂佈置簡潔莊嚴

江圖的靈堂佈置以簡潔、莊嚴為主，橫匾寫上「永遠懷念」四字。堂內擺放了多位演藝圈好友及機構送上的花牌，包括有劉少君、鮑起靜與方平夫婦，田啟文、楊紹鴻、古天樂、黃夏蕙、丁羽、余慕蓮亞洲電視、香港演藝人協會。

靈堂佈置簡潔莊嚴。（陳順禎攝）

胞弟憶述離世經過

江圖的胞弟蔡志和下午3時到場打點，他在接受《香港01》訪問時媒透露了哥哥生前最後的時光，指江圖於今年 3 月 14 日入住廣華醫院：當時已感到身體不適，隨後轉往九龍醫院，於 4 月 15 日早上約 8 時，因心臟衰竭安詳離世。其實喺佢離世前約一個鐘，哥哥佢已開始陷入神智不清、冇晒意識嘅狀態。」

提到江圖生前遺願，蔡志和表示：「哥哥生前喺友人嘅建議下，早已立下平安紙，決定將生前嘅物業捐贈予慈善機構。」蔡志和又指哥哥江圖與演藝圈好友關係深厚，喪禮事宜亦得到不少圈內人的建議和協助。

遺物處理與後事安排

關於江圖的遺物，家屬整理出約 11 袋紅白藍膠袋的衣物，由於他生前非常愛整潔，家屬打算將這些衣物捐贈予救世軍，將愛心延續。

江圖的告別儀式將於明日早上 10 時舉行，隨後於 10 時 30 分出殯，遺體將移送至歌連臣角火葬場進行火化，正式與大家作最後告別。

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