馬浚偉突以「私人理由」辭任新城電台CEO　曾傳鋪路選立法會

新城電台今日（11日）爆出高層大地震！新城廣播發表官方聲明，宣布馬浚偉因「私人理由」，將於5月20日起辭任行政總裁（CEO）一職。

兩周前毫無先兆

馬浚偉今次離職十分突然，事關他上月底才親自率領新城高層到廣州簽署合作備忘錄，大展拳腳，沒想到事隔僅短短兩星期就閃電「劈炮」。新城在聲明中感謝馬仔任內帶來的新氣象，並宣布委任郭艷明出任首席營運總監兼總編輯，明日（12日）即時生效，負責接管節目及日常營運，以穩定軍心，目前公司正物色新任CEO人選。

新城廣播發表官方聲明，宣布馬浚偉因「私人理由」，將於5月20日起辭任行政總裁（CEO）一職。（資料圖片）

馬浚偉（資料圖片）

通告內容如下：

「新城廣播有限公司（「新城廣播」）公佈，馬浚偉先生將於2026年5月20日起因私人理由辭任行政總裁。新城廣播感謝馬先生於任內之貢獻，為新城廣播帶來新氣象。

與此同時，新城廣播正式委任郭艷明女士為首席營運總監兼總編輯，於2026年5月12日生效，郭女士將肩負更廣泛的職務，包括管理節目制作，编辑及日常營運及销售工作。郭女士領導能力出眾，並且具豐富廣播與傳媒經驗，定能助新城廣播在過渡期間維持穩定及高質素的營運。新城廣播正物色行政總裁的繼任人選，並將適時公布。」

郭艷明獲委任首席營運總監兼總編輯，明日（12日）即時生效，負責接管節目及日常營運，以穩定軍心，目前公司正物色新任CEO人選。（報業公會網頁圖片）

曾傳鋪路選立會

馬仔近年積極轉型做傳媒管理層，2024年初空降新城做首席營運總監，當時更全面放低自己的生意以表決心。至去年7月，他正式坐正做CEO，可惜上任不足一年便劃上句號。早前政圈曾盛傳馬仔有意辭職，鋪路出戰立法會選舉，但他當時自認「能力未夠」否認參選。今次無預警下突然劈炮，令外界對他未來的事業動向惹來無限揣測！

上月參與香港新聞行政人員協會40周年晚宴，馬浚偉與行政長官李家超等合照。（Facebook@李家超）