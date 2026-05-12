施明病逝家變始末懶人包｜李家鼎與李泳漢決裂慘成「人肉ATM」

資深藝人、李家鼎前妻施明於2026年4月因病離世，享年74歲。本應是肅穆的哀悼期，卻演變成李家一場震撼全港的「家變」。長子李泳漢與幼子李泳豪、前夫李家鼎之間矛盾全面爆發，由喪禮禁足令、棄置花圈，到互相指控「恐嚇」及「貪財」，劇情比電視劇更曲折，鼎爺亦因長期操勞及處理家庭糾紛，一度暴瘦逾20磅。



施明喪禮後，兄弟不相往來。（資料圖片）

《香港01》為你整理這場家庭風波的始末：

一、導火線：施明意外受傷與「缺席婚禮」心結

• 事緣： 2022年施明因家中跌倒需接受開腦手術，留醫期間兄弟二人已傳出不和。李泳漢被指不滿弟弟李泳豪在母親住院期間，仍與台籍太太Agnes高調舉行婚禮。

• 心結： 李泳漢聲稱施明生前與弟婦Agnes關係惡劣，更直指施明當初並未獲邀請出席婚禮，導致母子關係降至冰點。

Agnes係李泳漢眼中嘅「惡魔」。（資料圖片）

禁入靈堂拜祭奶奶。（資料圖片）

施明同鼎爺都好錫啲孫。（ig@drift_greg）

細新抱Agnes雖然語氣重，但聽出佢其實佢係想老爺清醒，好擔老本不保。（ig@drift_greg）

二、隱瞞死訊與「封鎖」消息之爭

風波的導火線始於施明的死訊。細仔李泳豪指控哥哥李泳漢在母親離世後，刻意隱瞞死訊長達10天，甚至利用監護權「封鎖」母親的消息。

• 豪方指控： 李泳豪透露近一年多完全無法見到母親，更指亡母的死亡證至今不在他手上。

• 漢方回應： 李泳漢則反駁是遵從母親意願，不希望細佬及其太太林妤謙（Agnes）干擾。

喪禮全程由豪仔陪伴照顧。（資料圖片）

李泳漢透露有邀父弟出席解穢酒 最終未見身影。（葉志明攝）

三、 弟婦Agnes靈堂花牌被棄後樓梯 兄弟決裂表面化

在施明的設靈儀式上，家屬衝突表面化。

• 不准入內： 李泳漢拒絕弟婦Agnes進入靈堂，甚至在花圈名牌上拒絕寫上弟婦的名字。

• 李家鼎痛心： 鼎爺對此極度不滿，更直言「我唔會去解穢酒」，表示心痛長子生事。

後樓梯驚現李家鼎李泳豪贈花牌！

四、李泳漢炮轟：鼎爺豪仔「一毫子都冇出」

出殯當日，李泳漢情緒激動，直指亡母的喪禮開支全由他一人承擔，更爆料指父親鼎爺與細佬李泳豪「一毫子都冇出過」，令外界震驚鼎爺與長子的關係已降至冰點。

鼎爺左手狂震食杯麵。（資料圖片）

李泳漢被爆一直無業，係「啃老族」。（資料圖片）

五、 千萬祖屋爭產與「人肉ATM」錄音流出

隨着風波升級，焦點轉移至金錢糾紛。鼎爺忍無可忍，揭露長子泳漢將他當作「人肉ATM」。

• 經濟供養： 鼎爺自爆每月供養大仔一家五口至少5萬港元，但對方仍不知足。

• 獨家錄音曝光： 錄音內容顯示，李泳漢被指謀取父親200萬港元定期存款，並以手握九龍塘祖屋屋契作脅，語帶威脅表示：「屋契喺我手，我掟x咗去銀行，你吹呀」。

李家鼎曾以「燈油火蠟」作藉口隱瞞大筆資金去向，令李泳豪夫婦感到激心勞氣。（ig@drift_greg）

六、 錄音戰升級：李泳豪被指「軟禁」父親

李泳漢不甘示弱，同樣公開多段錄音反擊，內容涉及指控李泳豪及其太太Agnes「軟禁」鼎爺，限制其人身自由，並全面控制鼎爺的財務狀況。

七、李泳豪回擊：幾十萬咁俾人拎走

李泳豪最終開口回應，語氣充滿無奈與憤怒。他直言鼎爺的錢經常被人「幾十萬咁攞」，暗示有人貪得無厭，並對哥哥李泳漢不斷公開家醜的行為感到極度失望。