歐陽震華內地食雞煲獲保安護駕　網民批離地：過氣藝人排場這麼大

近日歐陽震華現身廣東順德品嚐雞煲，被網民偶遇身邊跟隨大量保安「護駕」，更有網民留言嘲諷其為「過氣藝人」，批評其生活「離地」，亦有人認為他在廣東地區極受歡迎，絕對配得上如此安排。



網民偶遇歐陽震華食雞煲。（小紅書）

保安重重圍繞惹熱議 網民諷刺「離地」

近日歐陽震華（Bobby）在內地前往品嚐雞煲時，意外捲入一場「耍大牌」的輿論風波。從網上流出的影片可見，當日戴著墨鏡、身穿俐落黑色外套的Bobby，在多名高大保安人員的重重包圍下快步前行，排場之大讓現場氣氛顯得頗為凝重。這番景象隨即引來部分內地網民的毒舌質疑，留言嘲諷其為「過氣藝人排場這麼大」，暗指其目前的影響力與如此規格的安保並不相稱，甚至批評其生活「離地」。

歐陽震華身邊跟著眾多保鏢。（小紅書）

網民評價：過氣明星。（小紅書）

然而，這份負面評論很快就被廣大廣東地區的影迷「淹沒」。大批粉絲紛紛留言反擊，直言歐陽震華在華南地區的影響力根深蒂固，是名副其實的集體回憶。支持者認為，以他在內地隨街都能被認出的知名度，聘請保安是為了防止混亂並保護藝人安全，更稱這份排場是「收視福將」應有的尊重。

現場眾多人集體圍觀。（小紅書）

歐陽震華兩度與死神擦肩而過

在風光的排場背後，歐陽震華其實曾多次在鬼門關前徘徊，這或許也是他如今對生活環境更為謹慎的原因。回顧2013年，Bobby經歷了人生中最驚險的一次意外，當時他因進食時食物「落錯格」引發急性肺炎，病情迅速惡化至昏迷，被緊急送入ICU搶救。

歐陽震華急性肺炎，病情迅速惡化至昏迷，被緊急送入ICU搶救。（林迅景 攝）

不僅如此，早在2007年，正值其事業巔峰並憑藉《賭場風雲》入圍《第35屆國際艾美獎》「最佳男主角」之際，天意卻與他開了一個殘酷的玩笑。就在出發前往美國前夕，他不幸患上帶狀疱疹（生蛇），且位置極度靠近眼睛。當時醫生曾發出失明警告，這對於一名演員而言無疑是致命打擊。雖然最終化險為夷，保住了視力，但其臉上至今仍留下的兩個深洞，成了這段驚險病史的永久印記。

歐陽震華向香港01記者展示當年情況，的確好嚴重。（林迅景 攝）

走過三十載豪門婚姻 與太太傅潔嫻情比金堅

除了健康議題，歐陽震華的私人生活也一直是外界關注的焦點。他與太太傅潔嫻結婚至今已步入第30個年頭，依然恩愛如初。傅潔嫻出身門第顯赫，是前澳門賭王傅老榕的孫女，身家過億。這段家世懸殊的婚姻在初期並不被外界看好，甚至有聲音質疑Bobby是「吃軟飯」。

歐陽震華與太太傅潔嫻（微博照片）

然而，歐陽震華用三十年的時間證明了一切。尤其是在他兩度病危、生命垂危的時刻，傅潔嫻始終在身邊悉心照料、不離不棄。這種在患難中見真情的相守，早已打破了外界對「門戶之見」的偏見。