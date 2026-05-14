盧惠光大爆當年拍《醉拳2》秘聞：我真係幾憎成龍

撰文：黃梓恒
出版：更新：

盧惠光曾在泰拳界聲名大振，更是80年代香港拳王，當年被發掘進軍演藝圈後參演過不少電影，成為一位武打影星，更在1989年當上成家班的龍虎武師，與成龍合作無間。不過盧惠光在2009年拍完《新宿事件》後被解僱，有傳當時僅獲10萬元遣散費，令失業失婚又要照顧兩子的他生活艱難，因而傳出二人交惡。

80年代香港拳王。（IG@kenlow_1）
盧惠光曾與成龍合作無間。（IG@kenlow_1）

「我真係幾憎成龍」

盧惠光日前在內地社交平台抖音拍片，講解他與成龍的關係，劈頭第一句就說：「當時我拍《醉拳》嗰陣時，我真係幾憎成龍。」令不少網民覺得盧惠光要大爆當時與成龍的恩怨。

「當時我拍《醉拳》嗰陣時」（片段截圖）
「我真係幾憎成龍。」（片段截圖）

擺一字馬成功被成龍睇中

盧惠光續指，起初拍《醉拳2》時，他並不是大反派角色：「其實《醉拳2》好奇怪嘅，之前我唔係做呢個角色嘅。我是做另外一個角色，係反派嘅伙計，即係小弟囉。因為我哋每日返去嘉禾片場拍戲，等大哥埋位又好，點都好，我都一字馬咁擺喺樓梯嗰度。」盧惠光表示自己一擺就擺半個鐘，無論做甚麼都好，對腳永遠維持「拉腿」姿勢，最後終於被成龍大哥睇中。盧惠光憶述：「有一日食完飯之後，突然間成龍大哥就話：『喂不如咁啦，你做大反派，我畀機會你。你在兩個禮拜之內，將個一字馬擺過天空（頭上）！』」他當時聽到即刻呆咗：「唔係啩大哥？」但大哥反問他一句：「咁你做唔做呀？」盧惠光笑住話：「肯定做啦！然後我就返去苦練，苦到自己喊啊，大佬！」

「將個一字馬擺過天空（頭上）」（片段截圖）
盧惠光第一時間反應：「唔係啩大哥？」（片段截圖）
盧惠光經典畫面。（片段截圖）
盧惠光獲張耀揚林國斌慶生　影壇三大惡人驚喜聚頭掀起集體回憶盧惠光與成龍曾志偉約飯局不醉無歸　曾傳被炒魷僅獲10萬一度交惡

成龍被火燒到甩皮

除了一字馬經典畫面，盧惠光亦有提及到《醉拳2》最後那一場工廠大戰，他要把成龍成龍踢落火堆，盧惠光強調：「嗰場火啊，係真火嚟㗎！係三百幾度啊，好大火！」為了安全，臨拍之前一分鐘，工作人員會撒滿鹽去降溫，因為現場實在太熱。盧惠光補充：「一撒完鹽之後，我就踢大哥落去。我諗 NG 咗十幾次啦！最後成龍大哥被拉出嚟嘅時候，隻手已經燒傷晒，仲要甩皮，燙得好緊要，所以要擦好多藥。每一次拍戲都係咁，你話睇成龍大哥啲戲，係咪值得睇先？」雖然最後片段未有解釋盧惠光為何說出「我真係幾憎成龍」，不過看完這條片，也可以看看出盧惠光是存著感恩與敬佩之心，就算當年有多少恩怨，盧惠光亦已經釋懷。

「嗰場火啊，係真火嚟㗎！係三百幾度啊，好大火！」（片段截圖）
「成龍大哥被拉出嚟嘅時候，隻手已經燒傷晒，仲要甩皮。」（片段截圖）

盧惠光與成龍曾志偉約飯局不醉無歸

其實在上年，盧惠光就與成龍、曾志偉及林國斌等聚會，更相談甚歡！盧惠光當時曬出合照，並寫道：「一個晚上！一個飯局！不醉無歸！」相中所見，眾人難得相聚，成龍搭住曾志偉膊頭，而站在後排的盧惠光就雙手舉拇指，心情大靚！

不醉無歸！（IG截圖）

曾傳被炒魷僅獲10萬一度交惡

1987年盧惠光在成家班成員馮克安引薦下，當上成龍的保鑣，並參與電影演出，兩人共事多年，但2009年卻爆出被「炒魷魚」，不過盧惠光曾在接受訪問時澄清：「又唔可以講『炒魷魚』，呢度要澄清係解散。嗰時可以講係人生低潮，直頭低到係黐地下，全部嘢一齊嚟，記住有時人遇到唔愉快或當黑，係會一齊嚟，供樓、讀書又要交學費，銀行供樓要幾萬蚊息，點供？打開銀行簿剩番好似夠一半供樓，就喺嗰時佢（楊紹鴻）叫我入亞視拍兩部劇，收咗張20幾萬支票，解決咗好多嘢。（被人「解散」很無奈？）因為當時搞離婚，公司又上晒北京，佢（指成龍）有問我跟唔跟佢上北京，我第一句乜都冇諗就話唔上，我要睇住兩個仔，話我上咗去兩個仔冇人睇，唔上就冇嘢講，就搵人傾解散，冇咩特別，又唔係話炒你魷魚。」雙方並無交惡！

盧惠光為兩個仔冇跟成龍上內地發展。（IG@kenlow_1）
盧惠光與兩子相處如朋友，感情十分深厚。（IG@kenlow_1）
香港藝人動向
盧惠光
成龍