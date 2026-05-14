盧惠光大爆當年拍《醉拳2》秘聞：我真係幾憎成龍

盧惠光曾在泰拳界聲名大振，更是80年代香港拳王，當年被發掘進軍演藝圈後參演過不少電影，成為一位武打影星，更在1989年當上成家班的龍虎武師，與成龍合作無間。不過盧惠光在2009年拍完《新宿事件》後被解僱，有傳當時僅獲10萬元遣散費，令失業失婚又要照顧兩子的他生活艱難，因而傳出二人交惡。

80年代香港拳王。（IG@kenlow_1）

盧惠光曾與成龍合作無間。（IG@kenlow_1）

「我真係幾憎成龍」

盧惠光日前在內地社交平台抖音拍片，講解他與成龍的關係，劈頭第一句就說：「當時我拍《醉拳》嗰陣時，我真係幾憎成龍。」令不少網民覺得盧惠光要大爆當時與成龍的恩怨。

「當時我拍《醉拳》嗰陣時」（片段截圖）

「我真係幾憎成龍。」（片段截圖）

擺一字馬成功被成龍睇中

盧惠光續指，起初拍《醉拳2》時，他並不是大反派角色：「其實《醉拳2》好奇怪嘅，之前我唔係做呢個角色嘅。我是做另外一個角色，係反派嘅伙計，即係小弟囉。因為我哋每日返去嘉禾片場拍戲，等大哥埋位又好，點都好，我都一字馬咁擺喺樓梯嗰度。」盧惠光表示自己一擺就擺半個鐘，無論做甚麼都好，對腳永遠維持「拉腿」姿勢，最後終於被成龍大哥睇中。盧惠光憶述：「有一日食完飯之後，突然間成龍大哥就話：『喂不如咁啦，你做大反派，我畀機會你。你在兩個禮拜之內，將個一字馬擺過天空（頭上）！』」他當時聽到即刻呆咗：「唔係啩大哥？」但大哥反問他一句：「咁你做唔做呀？」盧惠光笑住話：「肯定做啦！然後我就返去苦練，苦到自己喊啊，大佬！」

「將個一字馬擺過天空（頭上）」（片段截圖）

盧惠光第一時間反應：「唔係啩大哥？」（片段截圖）

盧惠光經典畫面。（片段截圖）

成龍被火燒到甩皮

除了一字馬經典畫面，盧惠光亦有提及到《醉拳2》最後那一場工廠大戰，他要把成龍成龍踢落火堆，盧惠光強調：「嗰場火啊，係真火嚟㗎！係三百幾度啊，好大火！」為了安全，臨拍之前一分鐘，工作人員會撒滿鹽去降溫，因為現場實在太熱。盧惠光補充：「一撒完鹽之後，我就踢大哥落去。我諗 NG 咗十幾次啦！最後成龍大哥被拉出嚟嘅時候，隻手已經燒傷晒，仲要甩皮，燙得好緊要，所以要擦好多藥。每一次拍戲都係咁，你話睇成龍大哥啲戲，係咪值得睇先？」雖然最後片段未有解釋盧惠光為何說出「我真係幾憎成龍」，不過看完這條片，也可以看看出盧惠光是存著感恩與敬佩之心，就算當年有多少恩怨，盧惠光亦已經釋懷。

「嗰場火啊，係真火嚟㗎！係三百幾度啊，好大火！」（片段截圖）

「成龍大哥被拉出嚟嘅時候，隻手已經燒傷晒，仲要甩皮。」（片段截圖）

盧惠光與成龍曾志偉約飯局不醉無歸

其實在上年，盧惠光就與成龍、曾志偉及林國斌等聚會，更相談甚歡！盧惠光當時曬出合照，並寫道：「一個晚上！一個飯局！不醉無歸！」相中所見，眾人難得相聚，成龍搭住曾志偉膊頭，而站在後排的盧惠光就雙手舉拇指，心情大靚！

不醉無歸！（IG截圖）

曾傳被炒魷僅獲10萬一度交惡

1987年盧惠光在成家班成員馮克安引薦下，當上成龍的保鑣，並參與電影演出，兩人共事多年，但2009年卻爆出被「炒魷魚」，不過盧惠光曾在接受訪問時澄清：「又唔可以講『炒魷魚』，呢度要澄清係解散。嗰時可以講係人生低潮，直頭低到係黐地下，全部嘢一齊嚟，記住有時人遇到唔愉快或當黑，係會一齊嚟，供樓、讀書又要交學費，銀行供樓要幾萬蚊息，點供？打開銀行簿剩番好似夠一半供樓，就喺嗰時佢（楊紹鴻）叫我入亞視拍兩部劇，收咗張20幾萬支票，解決咗好多嘢。（被人「解散」很無奈？）因為當時搞離婚，公司又上晒北京，佢（指成龍）有問我跟唔跟佢上北京，我第一句乜都冇諗就話唔上，我要睇住兩個仔，話我上咗去兩個仔冇人睇，唔上就冇嘢講，就搵人傾解散，冇咩特別，又唔係話炒你魷魚。」雙方並無交惡！

盧惠光為兩個仔冇跟成龍上內地發展。（IG@kenlow_1）