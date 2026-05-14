吳大維神隱多年近況曝光　被一蚊Joe野生捕獲　網民激讚凍齡

憑參加 2006 年《一擲千金》贏得 1 元並大哭一場而入行的「一蚊Joe」游莨維，去年2 月宣布離開效力 18 年的TVB 往外闖。近日，他在社交平台分享偶遇「兒時偶像」吳大維的合照，引發網民集體回憶！

二人有啲撞樣！（IG截圖）

「一蚊Joe」野生捕獲兒時偶像 網民：兩個都無變過！

游莨維日前在社交平台上載與吳大維的合照，表現興奮並寫道：「收工撞到兒時偶像！」從照片可見，現年 44 歲的「一蚊Joe」與久未露面的吳大維並肩，。雖然兩人已步入中年，但外貌與當年活躍於幕前時分別不大，皮膚依然緊致，被網民大讚「KEEP得好好」、「成陣兒時回憶返晒嚟」。

離巢後工作不斷！（IG/@1masterjoe）

非常受客戶歡迎！（IG/@1masterjoe）

離巢後工作不斷！（IG/@1masterjoe）

吳大維近況曝光 氣色紅潤狀態大勇

現年59歲吳大維八、九十年代在香港拍攝了不少港產片，高大有型而且能說一口流利英文，角色大多是演富家公子以及知識分子。早年吳大維也參演過《富貴開心鬼》、《我和春天有個約會》、《鬼子來了》等電影演出，其中他亦在《洗黑錢》中曾與關之琳合作，而吳大維與劉德華合拍的《烈火戰車》亦可算是他的代表作。吳大維2006年開始，他轉戰內地市場試圖拓展戲路卻不太順利。吳大維曾表示一直期望遇到突破自己的角色，奈何邀他拍的仍大多是喜劇。吳大維2018年與台灣女友低調結婚並於台灣定居，為了投入家庭生活，許久未有接工作。2023年，有意再拍戲的他曾趁機呼籲行內人找他工作。

吳大維2019年採訪中表示，已和經友人介紹之台灣女友2018年低調結婚，並將生活重心放在台灣。（IG/@david_wu1002）