海兒以互動形式推廣有效防騙資訊　自爆爭啲中招：唔好即時回覆

中國銀行（香港）（「中銀香港」）今天宣佈，在香港金融管理局及香港警務處反詐騙協調中心的大力支持下，推出「防騙教育號」及「防騙裝甲號」流動宣傳車，穿梭港九新界，以互動形式宣傳防騙及反洗錢資訊。「防騙裝甲號」設有平板電腦及虛擬實境互動遊戲，透過沉浸式體驗提升市民的防騙意識及應對能力；而「防騙教育號」將播放防騙宣傳短片，加深市民對常見騙案手法的認識。

海兒出席中銀香港「防騙宣傳車」啟動禮，即場與市民分享防騙貼士。(公關提供)

中銀香港副董事長兼總裁孫煜聯同香港警務處處長周一鳴，以及香港金融管理局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏於「防騙宣傳車」啟動禮上呼籲公眾保持警惕，善用社會各界的防騙資源，慎防騙案。兩輛「防騙宣傳車」亦於啟動禮現場亮相，供市民參觀。此外，中銀香港全新防騙大使「蜜桃保保」亦首度亮相，以生動活潑的形象提醒市民勿信騙徒。

海兒與首次於啟動禮登場的全新中銀香港蜜桃保保合照留念。(公關提供)

活動中海兒亦分享防騙貼士，她透露昨日剛好收到朋友發來的截圖，發現有人開設了她的假賬戶，強調「防騙最重要係要停一停、諗一諗、證一證，唔好即時回覆」。她指騙徒會透過合成名人外貌與聲音，製作逼真影片或音訊誘騙大眾，故她平日避免接聽陌生電話及打開視像來電，如有熟人要求轉賬或提供個人資料，必須加以核實，「眼見耳聽都未必為真」。

林溥來(Patrick Sir)為中銀香港「防騙宣傳車」啟動禮擔任活動司儀，並透露將現身於「防騙必修班」影片系列，教大家精明防騙。(公關提供)

海兒更搞笑提醒如果有人用她的聲音叫大家投資、開班教唱歌，都唔好信，因為暫時有點忙，未有打算。她又強調受騙的不僅限於長者，年輕人同樣會中招，並分享自己曾與家人以「安全字」作為家庭認證，但搞笑地最終大家都忘記了那個字是甚麼。

海兒參觀中銀香港防騙宣傳車 - 「防騙教育號」及「防騙裝甲號」。(公關提供)

Patrick Sir表示，平日經常收看《東張西望》，當中的防騙報道大大提高了他學習防騙知識的動力。「自己好小心，唔亂㩒link。其實教育水平唔係最關鍵，最重要係有警覺性。我身邊好多朋友都曾受騙，往往唔覺唔覺就掉進詐騙陷阱，所以需要不停update自己，知道現時騙徒有啲乜嘢新招式，仲要記得睇《東張》。」

兩輛流動宣傳車將陸續走訪全港多區。(公關提供)

中銀香港表示，兩輛流動宣傳車將陸續走訪全港多區，歡迎市民親身體驗互動遊戲及觀看短片，共同提升防騙意識。警方及金管局亦呼籲公眾善用社會各界防騙資源，時刻保持警覺。