陳彥行罕露面帶女兒參加民族服賽　凍齡靚樣依舊驚揭一原因無戲拍

現年49歲的陳彥行（行姐）於2024年被《香港01》踢爆三年前秘密產女，其後她曬出與囡囡的溫馨合照，大方承認已為人母，但就未有透露另一半的身份。不過關於囡囡生父就有不少傳言，有指行姐被「閨密」大爆女兒爸爸的身份是黃子華的司機，事後行姐更嬲爆發文稱被相識20年的朋友出賣，惹來外界猜測爆料人的身份。雖然行姐最終未有開名，但就直言：「就算別人不仁我也不一定要不義的。」陳彥行早已淡出幕前演出，間中會跟圈中好友聚會，鮮有公開露面，但她不時會更新社交網同大家分享生活點滴。

陳彥行（行姐）被《香港01》踢爆三年前秘密產女。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

行姐曬出一輯與囡囡的溫馨合照，大方承認已為人母。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

凍齡靚樣依舊

在剛過去的母親節，陳彥行就出席了新城主辦的《開心大派對》十周年「幸福•家燕 星光盛宴」盛宴，當晚筵開60席，同場還有薛家燕、肥媽、米雪以及鍾柔美等。是次晚宴以民族服裝為主題，並設有「百變民族服Catwalk」比賽，陳彥行與女兒Paris母女檔參賽，又帶同愛犬到場一起過母親節。Paris還與家燕姐孫仔Julian及家燕媽媽藝術中心學生合唱《真的愛你》送給在場的母親。

有不只一位網民把當晚在場內遇到陳彥行的片段放到社交平台分享，其中一段片中，博主問陳彥行何時出來拍戲？陳彥行搖搖頭說：「咁肥無人搵我拍㗎喇。(唔係呀，你好好呀！) 多謝多謝。」她的囡囡相當可愛，遺傳了媽咪的優良基因，獲現場人士大讚。片中可見陳彥行雖然是比前肥了一圈，但依然漂亮，十分凍齡。

陳彥行罕露面。(香港小棋妹@小紅書)

陳彥行民族打扮。(香港小棋妹@小紅書)

陳彥行自嘲肥了沒有找她拍戲。(香港小棋妹@小紅書)

陳彥行比心。(香港小棋妹@小紅書)

陳彥行與囡囡。(香港小棋妹@小紅書)