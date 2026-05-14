谷薇麗設靈 ｜田啟文現身悼念：佢提攜後輩不容置疑

資深電影監製、著名導演谷德昭的二姊谷薇麗（Linda），本月初於睡夢中安然離世，終年73歲。家屬今日（14/5）於香港殯儀館為其設靈，大批影壇好友及親友陸續到場，送別這位影壇幕後功臣。

資深電影監製、著名導演谷德昭的二姊谷薇麗（Linda）5月14日設靈。（葉志明攝）

相識數十載 田啟文：由麗的時期已合作

田啟文於傍晚六時許抵達殯儀館。他接受《香港01》訪問時神情哀傷，透露與谷薇麗相識已有數十年之久。他回憶道，兩人的緣分始於電視台時期，早在麗的電視階段就已經認識，隨後在新藝城電影時期亦有多次合作，交情深厚。

田啟文現身悼念。（葉志明攝）

讚揚為人提攜後輩

談及對谷薇麗的印象，田啟文大讚對方為人極好，性格特別照顧後輩：「同佢合作時係好好，佢又好特別錫住我，咁所以自己都好傷感。」

田啟文亦坦言，收到消息時感到非常突然與愕然：「因為冇諗過會有件咁嘅事發生，不過好彩係知道佢係好安詳，唔係有痛苦咁走會係好少少。」

田啟文大讚谷薇麗生前經常提攜後輩。（葉志明攝）

憾未能在電影工作正式交手

田啟文提到，雖然兩人私下關係良好，且當年她曾協助谷德昭拍攝廣告並一起吃飯，但遺憾的是在正式的電影製作上較少直接交手的機會。他解釋，當他開始深度參與電影製作時，谷薇麗已經位居高層，但她對後輩的提攜在行內是眾所周知的。