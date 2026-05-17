前TVB女歌手離巢後生活質素幾級跳　慈善晚宴演出驚現肚凸凸

現年37歲的歌手譚嘉儀（Kayee），自去年（2025年）宣布離開効力多年的TVB轉為獨立歌手後，積極開拓事業新版圖。除了近日忙於為自資推出的個人首支單曲《告別的平衡線》跑宣傳外，憑藉優異唱功，譚嘉儀亦深受各大品牌及慈善團體歡迎，演出工作接踵而來。

譚嘉儀離巢反而變小富婆？（IG/@kayeepo）

盛裝出席樂善堂晚宴 超高側邊開衩現長腿

日前，譚嘉儀獲邀出席「九龍樂善堂2026年度總理就職典禮暨晚宴」擔任表演嘉賓。從她在社交平台分享的限時動態可見，她當晚悉心打扮，身穿一件香檳金色的亮片低胸晚裝裙，盡顯玲瓏浮凸的好身材。該晚裝設計大膽，除了胸前的低胸剪裁外，下身更有超高側邊開衩，讓嘉儀在台上走動時大騷美腿。

譚嘉儀非常富貴！（IG/@kayeepo）

側面角度驚現「肚凸凸」 網民猜測：幸福肥定有喜？

不過，在嘉儀分享的幾段表演片段中，有網民卻將焦點放在她的腰部。雖然嘉儀身材一向豐滿，但從片段的側面角度觀察，穿上貼身剪裁晚裝的她，腹部位置明顯隆起，「肚凸凸」的情況相當突出，與平時在社交平台分享的精修修長照片有頗大出入。

譚嘉儀「肚凸凸」 ！（IG截圖）

譚嘉儀！（IG截圖）

零P圖！（IG截圖）

譚嘉儀近年「忽然富貴」進駐海景豪宅

近年她更被指「忽然富貴」，除了不時在社交平台大晒勞力士、Chanel、LV等名牌手袋，又經常出海玩船P、周遊列國度假外，她更搬離了大埔村屋，進駐烏溪沙一個價值千萬的無敵海景豪宅，甚至一度成為影帝古天樂的鄰居。從她分享的居家日常可見，豪宅客飯廳極其闊落，下廚、練瑜伽空間感十足，露台更正對一望無際的大海景，生活過得相當Chill。

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離巢後譚嘉儀以獨立歌手身份重新出發。（IG圖片）

雖然嘉儀事後曾澄清自己並沒有傳聞中的跑車和遊艇，現居的地方也非高不可攀的奢華豪宅，但其生活質素的躍升依然讓網民稱羨，連老友吳業坤都忍不住公開留言問她：「Why u so rich？（點解你咁有錢）」