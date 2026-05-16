陳山聰6歲囝囝陳霆軒登場　「養鯨魚」神級童言勁幽默爸爸接唔住

圈中不少藝人都不介意下一代曝光式參加節目拍攝，當中亦有不少「星二代」因這些機會，長大後順勢加入娛樂圈，例如早年陳小春兒子Jasper就因參加內地親子真人騷《爸爸去哪兒》爆紅而得到廣泛注意。



陳山聰6歲囝囝陳霆軒勁有幽默感。（《AI時代，未來實習生》TVB截圖）

父子檔首度實習！Jaco盡得爸爸陳山聰優良真傳

TVB節目《AI時代，未來實習生》邀請星爸及小朋友上節目超前實習「我的志願」。今晚（5月16日）播出一集有陳山聰和他的6歲寶貝兒子陳霆軒（Jaco）。原來陳霆軒除了遺傳爸爸的靚仔樣外，還有爸爸幽默的性格。

童言無忌笑爆肚：想做獸醫醫「紅蘿蔔」兼養大鯨魚？

Patrick Sir和麥明詩問他志願，他就表示想做獸醫。Patrick Sir問道：「做獸醫可以接觸啲乜嘢？」陳山聰兒子陳霆軒就答道：「貓⋯⋯狗⋯⋯（陳山聰：仲有呢？）紅蘿蔔。」答案實在是腦洞大開，陳山聰說：「紅蘿蔔？紅蘿蔔返屋企食。」接着陳霆軒笑了笑才說：「獅子。」麥明詩問：「你有冇養寵物？」他更回答：「我會養一個大鯨魚。」陳山聰說：「鯨魚好大喎，你唔驚咩？」陳霆軒：「搬屋。」這番回答令身為爸爸的陳山聰笑了出來，對Patrick Sir和麥明詩說：「搬屋？你知我（平時）幾辛苦㗎啦。」陳小春兒子Jasper

又幾靚仔。（《AI時代，未來實習生》TVB截圖）

點解係紅蘿蔔？（截圖）

陳山聰6歲囝囝陳霆軒勁有幽默感。（截圖）

陳山聰6歲囝囝陳霆軒勁有幽默感。（截圖）