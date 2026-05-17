何超蕸追思會丨政商名流齊集　楊千嬅任籌備委員偕丁子高黑超現身

已故賭王何鴻燊二房女兒何超蕸於今年4月12日因乳癌病逝，終年58歲。其追思會於今日（17日）假香港君悅酒店宴會大禮堂舉行。大會安排上午為團體致祭及私人追悼儀式，下午2時至4時則開放予公眾致祭，讓各界人士送別這位一生熱心公益的賭王千金。

何超蕸追思會於今日（17日）假香港君悅酒店宴會大禮堂舉行。（陳順禎 攝）

何超蕸與父親何鴻燊。（資料圖片）

楊千嬅偕夫神情肅穆現身 痛別昔日好姊妹

今日中午約十二時，楊千嬅與丈夫丁子高以一身素服抵達追思會現場。戴上黑超的千嬅神情肅穆，難掩哀傷。何超蕸與楊千嬅相識多年，雙方感情極為深厚，堪稱閨密。當年楊千嬅與丁子高舉行婚宴，何超蕸不單出心出力幫忙籌備，更親自擔任姊妹團成員；千嬅懷孕期間，兩人亦曾被拍到溫馨聚會。面對摯友遽然離世，千嬅悲痛萬分，更親身擔任何超蕸追思會的籌備委員會成員，協助家屬辦理後事，盡顯姊妹情深。

楊千嬅與丈夫丁子高以一身素服抵達追思會現場。（陳順禎 攝）

戴上黑超的千嬅神情肅穆，難掩哀傷。（陳順禎 攝）

楊千嬅擔任何超蕸追思會的籌備委員會成員，協助家屬辦理後事，盡顯姊妹情深。（陳順禎 攝）

籌委會陣容鼎盛 橫跨政商演藝界

何超蕸生前人緣甚廣，交遊廣闊，故此今次追思會的委員會成員名單亦陣容鼎盛，涵蓋政界、商界及演藝界猛人。除了楊千嬅外，成員還包括霍震霆、國際影后楊紫瓊、李澤楷、盛智文、鄺美雲、黎芷珊及蔡加讚等，足見她在各界備受敬重及極佳的好人緣。

霍震霆（陳順禎 攝）

霍震霆與二子霍啟山一齊現身追思會，霍震霆更是追思會的委員會成員之一。（陳順禎 攝）

一生愛國愛港 熱心公益貢獻良多

作為賭王千金，何超蕸一生愛國愛港愛澳，從不吝嗇回饋社會。她長年積極推動文化教育、醫療服務及青年發展工作，並曾於多個公眾職務、社團及企業機構擔任要職，將大半生精力奉獻給公益事業，對社會發展貢獻良多。

大生銀行主席兼大生地產副主席馬清鏗前來致哀。（陳順禎 攝）

各界花牌齊集：