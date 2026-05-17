米雪自爆「螢幕初吻」被巨星奪走　驚揭患過度活躍症

TVB娛樂訪談節目《一周星星》今晚（17日）10點05分翡翠台播出最新一集，嘉賓有「美魔女」之稱的視后米雪，以及因戲結緣成為好朋友的石修（修哥）及阮兆祥（祥師兄），接受主持人王鎮泉訪問。米雪還在節目中自爆患有過度活躍症及被奪去「螢幕初吻」難忘事。

米雪、石修及阮兆祥現身《一周星星》擔任嘉賓。

米雪自爆「螢幕初吻」被巨星奪走

出道逾50年的米雪，曾與多位男神級好戲之人合作，包括周潤發（發哥）、石修（修哥）、苗僑偉等，但她極少拍攝「吻戲」。節目中她就自爆自己的「螢幕初吻」被一位超級巨星奪走，而且還不是在戲劇上合作，令好朋友祥師兄笑言：「私下生活裡面？」引起眾人好奇心。

米雪出道逾50年。

飾演過無數經典角色。

米雪演過很多角色。

米雪分享拍掌摑戲心得

節目提到米雪經常拍掌摑戲，即席分享拍掌摑戲心得時，與主持人王鎮泉示範掌摑戲碼，米雪一秒氣場全開伸手掌摑，王鎮泉體驗後說：「真係OK喎！」 畫面非常精彩。《溏心風暴》系列監製劉家豪亦公開激讚米雪掌摑戲了得，直指米雪是用手指掌摑而非手掌。

米雪即席分享拍掌摑戲心得。

米雪和王鎮泉即場示範。

米雪自爆患過度活躍症

節目另一爆點就在「你問我答」的環節，米雪坦承自己患有過度活躍症，因為有一次跟隨發哥去跑步後，自覺精神十足兼體力充沛，但之後看醫生才證實患有過度活躍症，因此決定去做一件事情調整心態，米雪亦會在節目中親自揭曉。

米雪分享凍齡秘密。

米雪分享凍齡秘密

被譽為「美魔女」的米雪凍齡有術，就連圈中好朋友苗僑偉、江美儀亦忍不住請教她如何保持美貌？米雪亦大方公開凍齡秘訣：「開心最重要，好多病都可以打退。」還有兩樣重要的事情必須關注，到底是甚麼呢？

三個苗僑偉大讚米雪靚。

江美儀好奇米雪如何保持美貌。

米雪熱心公益

其實米雪除了是好戲之人外，還是一位熱衷做公益的慈善家，她笑言：「我正職唔係拍戲呀！」笑指自己時間排得很密集，經常去做義工等，果然是人美心善。另外，節目還加插了米雪年輕時的經典造型畫面及與多位男神合作的難忘事。

米雪熱心公益。