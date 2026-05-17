何超蕸追思會丨賭王四房齊集　三太陳婉珍罕現身需超蓮做人肉拐杖

已故賭王何鴻燊二房女兒何超蕸於今年4月12日因乳癌病逝，終年58歲。其追思會今日（17日）假香港君悅酒店宴會大禮堂舉行，上午為團體及私人致祭，下午則開放予公眾悼念。賭王一生有四位太太及17名子女，面對家族骨肉離世，今日何家四房成員均齊集追思會，送別超蕸最後一程。

賭王何鴻燊與藍瓊瓔的女兒何超蕸。（資料圖片）

何超蕸追思會今日（17日）假香港君悅酒店宴會大禮堂舉行。（資料圖片）

何超蕸追思會今日（17日）假香港君悅酒店宴會大禮堂舉行。（陳順禎 攝）

二房何超瓊盡顯大家姐風範 何超儀撐拐杖現身

二太藍瓊纓於2022年與世長辭。身為二房長女的「大家姐」何超瓊（Pansy）最早抵達現場，身穿黑素服的她面對傳媒表現從容，更帶著微笑，盡顯大家姐風範。同屬二房的弟弟何猷龍亦緊隨其後抵達，穿上黑色西裝的他神情肅穆，步入會場時仍不忘展現風度，有禮貌地向在場傳媒揚手致意。至於妹妹何超儀，則在丈夫陳子聰陪同下撐住拐杖前來，雖然行動不便，但仍堅持親自送別胞姊。

二房長女的「大家姐」何超瓊（Pansy）最早抵達現場，身穿黑素服的她面對傳媒表現從容，更帶著微笑，盡顯大家姐風範。（陳順禎 攝）

二房長女的「大家姐」何超瓊（Pansy）最早抵達現場，身穿黑素服的她面對傳媒表現從容，更帶著微笑，盡顯大家姐風範。（陳順禎 攝）

何超儀在丈夫陳子聰陪同下撐住拐杖前來，雖然行動不便，但仍堅持親自送別胞姊。（陳順禎 攝）

何猷龍面帶微笑。（陳順禎 攝）

何超鳳。（陳順禎 攝）

二房。（網上圖片）

三太陳婉珍罕有露面 何超蓮同行緊扶母親

一向低調的三太陳婉珍今日罕有現身，由龍鳳胎細女何超蓮全程陪同。三太看來需要借力，超蓮細心地伸出手讓媽媽當作「人肉拐杖」扶實慢行。而三房長女何超雲亦與疑似新歡一同現身；龍鳳胎細仔何猷啟則與第二任太太Gigi到場，Gigi戴上口罩，作風低調。

一向低調的三太陳婉珍今日罕有現身。（陳順禎 攝）

超蓮細心地伸出手讓媽媽當作「人肉拐杖」扶實慢行。（陳順禎 攝）

何超雲亦與疑似新歡一同現身。（陳順禎 攝）

龍鳳胎細仔何猷啟則與第二任太太Gigi到場，Gigi戴上口罩，作風低調。（陳順禎 攝）

三房。（網上圖片）

四太梁安琪偕子到場 何超盈金髮帶保鏢顯排場

四太梁安琪由兒子何猷亨陪同進場。長女何超盈一家三口到場時成為焦點，染了一頭金髮兼戴上黑超的她，身邊更有兩名黑人保鏢護送，極具排場。細仔何猷君則拖實太太奚夢瑤現身。何猷君與這位同父異母的家姐感情相當要好，在超蕸離世後，他曾在社交平台分享一張兩人齊齊擺出心型手勢的黑白合照，並以英文寫下深情悼詞：「Maisy 家姐, rest in peace 🙏. Always bubbly, funny, hardworking. Gone too soon, we’ll miss you. You were a real G.」他大讚超蕸私下活潑幽默且勤奮，更形容對方是「一個真正的強者」，慨嘆姐姐離開得太早，字裡行間盡顯不捨之情。

四太梁安琪由兒子何猷亨陪同進場。（陳順禎 攝）

四太梁安琪由兒子何猷亨陪同進場。（陳順禎 攝）

長女何超盈一家三口到場，身邊有兩名黑人保鏢護送，極具排場。（陳順禎 攝）

長女何超盈一家三口到場，身邊有兩名黑人保鏢護送，極具排場。（陳順禎 攝）

細仔何猷君則拖實太太奚夢瑤現身。（陳順禎 攝）

何猷君與這位同父異母的家姐感情相當要好，在超蕸離世後，他曾在社交平台分享一張兩人齊齊擺出心型手勢的黑白合照。（ig圖片）

四房。（微博圖片）

長房何超雄穿藍色素服致哀

除了二、三、四房成員外，長房女兒何超雄今日亦有出席追思會。她穿上一身藍色中式素服現身，神情肅穆，步入會場送別妹妹。

長房女兒何超雄穿上一身藍色中式素服現身，神情肅穆，步入會場送別妹妹。（陳順禎 攝）