泰星Mild老公性侵親弟爆關鍵錄音　弟痛訴：嘴裏全是哥哥的味道

泰國演藝圈與豪門圈驚傳毀滅性醜聞！泰國女星Mild去年底風光嫁入知名啤酒集團「勝獅」，近日才剛傳出懷孕喜訊，不料其富商老公Hiso Pi竟遭親弟弟Hiso Psi（簡稱Sai）指控長期性侵。



面對哥哥全盤否認，Sai祭出關鍵證據，公開一段英泰雙語交雜的兄弟對話錄音檔，內容驚揭家族內長達12年的黑暗陰影，甚至傳出保母也涉入其中，震撼全泰國。

Mild去年與勝獅啤酒繼承人Hiso Pi舉辦婚禮，不料其富商老公竟遭親弟弟指控長期性侵。（ig@wjmild）

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錄音檔揭豪門黑暗面！弟痛訴14歲起遭侵犯：嘴裡全是你的味道

在公開的錄音檔中，Sai心碎指控哥哥自14或16歲起，便趁保母洗澡的空隙對其進行性侵，且次數極為頻繁。Sai崩潰表示，親哥哥的傷害對他造成毀滅性打擊，徹底摧毀了他的社交生活。

他在音檔中激動對質：「因為你是我哥哥、是我的家人，本該是我唯一的依靠。」更揭露這段陰影導致他無法與他人建立正常關係，直言：

我嘴裡總是會出現你的味道。

面對胞弟的重砲指控，沉默多日的Hiso Pi透過妻子的社群平台正面回擊。他強調從未性侵弟弟，並表示指控已嚴重影響到懷孕的妻子與未出世的小孩，為了保護家庭，決定採取法律行動。

親弟Hiso Psi爆出關鍵錄音，Hiso Pi也回應了：

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針對瘋傳的錄音檔，Hiso Pi解釋那是年幼時的事情，坦承當時「不懂分寸、動作粗魯」，也曾為此向弟弟道歉，但他強調絕對沒有任何「惡意」或性侵意圖，不解為何當時會被錄音存證。

泰國啤酒巨頭接班人的手足內鬥，意外扯出長年的性侵害疑雲，讓原本風光的豪門形象瞬間崩塌。目前雙方各執一詞，這段錄音檔的真偽與法律效力將成為後續司法調查的焦點。而身處風暴中心的泰星Mild，在孕期遭遇丈夫如此重大的名譽危機，其未來的婚姻走向也引發外界高度關注。

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