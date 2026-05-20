五索36歲生日感言自爆過去一年人設係劇本　不再理流量只想做自己

去年1月「五索」鍾睿心（Rachel）與身家以百億計的67歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情，兩人拍拖踏入第11年，育有4名子女，住在男友送贈9000萬的麥當勞道豪宅，獲封「最強小三」之名。五索不但毫不介意被人稱做小三，還愈來愈高調，經常公開放閃，力證與馬生愛得甜蜜，深得馬生寵愛。五索一直以來都喜愛炫富，大曬豪宅內景、名牌手袋及靚車等等，又不時分享她與馬生的日常點滴，兩人經常周遊列國歎世界，幸福富貴生活令人羨慕，性格率直的她遇有網民評批都會霸氣反駁。

五索與馬生好恩愛。(ig@5kidsokma)

馬生公開露臉好大方。(五索ig)

自爆過去一年人設係劇本

今日是五索36歲正日生日，她昨晚於IG分享了一段短片是她的生日感言，並留言寫道：「大家喜歡現在36歲的我嗎？留言”❤️”祝我生日快樂」。五索在影片中表示：「一年前你哋睇到既五索呢，完全唔係我嚟，嗰啲全部都係劇本嚟既，我唔想再做嗰個五索，每次講嘢我都好唔開心，雖然紅咗，但係完全生病了。36歲啦，無論你哋鍾意定係唔鍾意都好，我會揀返做我自己，拍我自己鍾意既內容，講我自己鍾意講既嘢，唔會再理流量。雖然你哋應該好唔慣咁既我，但係呢個先係我我最真實既自己。」

五索好多謝這一年多接近20萬粉絲對她的支持，亦多謝Haters說：「仲有我既Haters，都好多謝你哋，因為你哋咁留意我既嘢，將我嘅人氣推咗上去，但係討厭我係唔會令到你嘅生活過得好啲，所以你哋收皮啦，多謝。希望你哋鍾意新一年嘅36歲嘅五索。」

五索話之前人設係劇本。(ig截圖)

五索話自己生病了。(ig截圖)

五索與馬生。(ig截圖)