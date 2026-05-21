亞視視帝林韋辰現身中山街頭　60歲神級凍齡似30歲獲網民激讚不老

昔日亞視視帝林韋辰日前現身廣東中山街頭，因極具親和力的紳士作風令現場秒變粉絲見面會。雖然合照曝光後引來部分酸民嘲諷其「過氣」，但現年年過六十的他卻憑藉皮膚緊緻、身材挺拔、髮量驚人的「神級凍齡」狀態驚艷全網。



林韋辰現身中山街頭。（小紅書）

昔日視帝現身中山街頭變粉絲見面會

昔日亞視視帝林韋辰，日前被網民目擊現身廣東中山街頭行街。野生捕獲林韋辰的網民興奮地在社交平台分享合照，並激讚這位香港老戲骨：「沒想到在這裡偶遇亞視視帝林韋辰，香港老戲骨哇，好 nice！」相片中的林韋辰打扮休閒，面對粉絲的合照要求有求必應，全程面帶招牌紳士微笑，完全沒有半點明星架子。

林韋辰神級凍齡似30歲。（小紅書）

酸民冷嘲「過氣」林韋辰反遭凍齡神顏打臉

然而，合照曝光後，網絡評論卻罕有地出現了兩極化的現象。有部分言辭刻薄的酸民在留言區大潑冷水，直言他「過氣啦」，嘲諷他如今只能在內地城鎮登台或閒逛。

酸民在留言區大潑冷水。（小紅書）

不過，大家的焦點反而全部落在林韋辰那幾十年如一日的反常態外貌上，紛紛驚呼：「為什麼他一點都沒有老啊？」、「這狀態說是三十多歲都有人信！」事實上，林韋辰今年已經年過六十，但相片中的他皮膚緊緻、身材挺拔、髮量驚人，依舊保持著當年的儒雅小生氣質。