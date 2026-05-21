緋色潮汐劇情｜最新追劇日曆/更新時間+角色簡介

《緋色潮汐》陸劇，有辛明嫣、格子作為編劇，史昂、潘皓玥為執導，由林柏叡、洪潇領銜主演的一套以都市愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。



《緋色潮汐》陸劇由林柏叡、洪潇領銜主演的一套以都市愛情為題材的電視劇。（Weibo@绯色潮汐）

《緋色潮汐》電視劇情大綱

野生動物學者姜月（洪潇 飾）為了進行生態研究，獨自深入一座與世隔絕的孤島，期間與狼族領主陸之嶼（林柏叡 飾）意外相遇。二人起初彼此戒備，卻在一次又一次的險境中互相扶持，情感在重重歷險中悄然滋長。正當姜月以為自己覓得真正歸宿之際，竟赫然察覺陸之嶼心中一直存在着一個「前世」的身影，令她驚覺自己或許只是某位故人的替身。

姜月不甘被視為他人影子，面對這段糾纏不清的宿世因緣，寧願選擇割捨。然而，陸之嶼卻發現自己對姜月的感情早已超出理智所能掌控，縱使有前世的枷鎖羈絆，依舊無法克制愛意不斷蔓延。經歷重重掙扎與誤解之後，二人最終決定並肩對抗所有阻礙，以真摯的愛跨越種族界限與前世今生的鴻溝，完成一場雙向奔赴的深刻救贖。

《緋色潮汐》播出更新時間/追劇日曆

《绯色潮汐》電視劇幾時播?《绯色潮汐》於5月21日播放，一共有24集，由芒果TV播放，每天中午12點更新。

《緋色潮汐》演員

洪潇 飾 姜月／李緋鳶

洪潇 飾 姜月／李緋鳶（Weibo@緋色潮汐）

林柏叡 飾 陸之嶼／藏鋒

林柏叡 飾 陸之嶼／藏鋒（Weibo@緋色潮汐）

原野 飾 阿澈

原野 飾 阿澈（Weibo@緋色潮汐）

馮若航 飾 秦雅心

馮若航 飾 秦雅心（Weibo@緋色潮汐）

文鄴辰 飾 謝辰