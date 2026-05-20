馬浚偉出任𧗠生聯席CEO年薪252萬　今履新公開豪華山景辦公室環境

馬浚偉早前突然以個人理由辭去新城廣播行政總裁一職，日前正式宣布從商加盟衍生集團，並於本月20日獲委任為集團副主席、執行董事及聯席行政總裁。由於衍生集團為上市公司，而馬浚偉亦將出任董事局成員，其薪酬必須依法披露，目前他在集團的年薪約為250萬港元（另加獎金），保守估計實數至少252萬。

馬浚偉出任上市公司副主席兼聯席行政總裁。（葉志明 攝）

今日馬浚偉正式履新，他發文說：「新的一天，衍生新的一頁，感恩！」除了在大門拍照留念外，他又分享自己的辦公室環境，有大窗面向山景、室內擺放多盆植物、綠意盎然；桌上有「Zhiwei Ma」（馬浚偉原名馬志偉）名牌，更有專屬的Coffee Corner，他感謝新公司安排，表示：「感謝『衍生集團』為我準備的辦公室，更內置了一個小小的coffee corner，實在太喜歡了，感謝！」此外，馬浚偉從小已是「叮噹」（現名：多啦A夢）fans，因此層架上也為它留了一個位置作點綴。

馬浚偉首日返新工，在大門拍照留念。（fb圖片）

馬浚偉的辦公室有很多植物，更有專屬Coffee Corner。（fb圖片）

馬浚偉1993年加入演藝界之前，已先後在朗文及齡記出版社、田氏化工有限公司擔任市場及營銷工作。其後他在演藝界工作超過30年，工作範疇涵蓋歌、影、視、播、編、導、演、監等。由於他中學畢業後便直接投身社會，一直渴望讀書的他直至2018年才重新開始進修，還取得了大學學士學位及香港教育大學碩士學位，更曾在北京大學修讀為期兩年的高級行政管理人員課程。此外，2012年離開TVB後，他正式開展個人業務，包括開辦補習學校、咖啡品牌生意及影視製作公司等。

馬浚偉曾經在TVB拍過無數的經典電視劇，被譽為「TVB收視福將」！（資料圖片）

熱愛中醫藥產業

累積近40年的工作經驗，馬浚偉在各行各業中的人脈與網絡資源非常豐富，這對他未來發展衍生集團的旗下業務將有極大幫助。加上他本身對中醫藥及食療素有濃厚興趣與研究，對集團的業務發展更是如虎添翼。