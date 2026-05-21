吳千語百億老公施伯雄出席Deliveroo創辦人婚禮　視對方「恩人」

吳千語老公施伯雄（Brian）一向活躍於社交平台，近日他在小紅書上貼出出席婚禮的照片，原來新郎大有來頭，正是外賣平台 Deliveroo（戶戶送）的創辦人兼行政總裁許子祥（Will Shu）！施伯雄更感性發長文，直言對方是自己的「恩人」，更揭開自己當初轉行的關鍵內幕。

施伯雄2015年任職Deliveroo銷售主管，在兩年間將公司發展成最廣為人知的外賣平台。（小紅書照片）

出席Deliveroo創辦人婚禮 施伯雄感性謝恩

施伯雄在小紅書分享了參與 Will 與妻子 Jovana 婚禮的喜悅，並寫道：「Deliveroo創辦人是我恩人。這個週末能參加 Will 和 Jovana 的婚禮真的太開心了💍」他感性回憶起十多年前的往事，透露在 Deliveroo 工作的那段日子，絕對是他職業生涯的轉折點：「真的很感謝 Will（Deliveroo創辦人)，謝謝你 10 多年前願意給我那個機會。這段經歷不僅讓我收穫了伴隨至今的友誼，甚至還間接開啓了我後來在 @checkout_com 的職業旅程——畢竟當初能進公司也是因為 Roo 老同事的推薦。」

Deliveroo創辦人William Shu。（小紅書照片）

揭兩大科技巨頭轉職內幕：一切都是緣分

施伯雄曾任 Deliveroo 香港區總經理，後來跳槽至英國網上支付公司 Checkout.com 擔任大中華區總經理。他這次大方透露，原來能進入 Checkout.com 居功至偉的是當年在 Deliveroo 的舊同事引薦。

豪華婚禮！（小紅書照片）

對於這段奇妙的經歷，他讚嘆科技圈的緣分：「緣分有時候就是這麼奇妙，一切都像是一個圓。Will，謝謝你的悉心指導，也謝謝你對我職業生涯和個人成長帶來的巨大影響。祝你們白頭到老！」 網民除了紛紛送上祝福，亦大讚施伯雄飲水思源，在科技界與商界建立到如此強大的人脈，難怪近年事業蒸蒸日上。