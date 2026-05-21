吳綺莉苦盡甘來淚訴母女冰釋前嫌 吳卓林破格接成龍電影海報設計
現年53歲的藝人吳綺莉（Elaine）過去一直與女兒女兒吳卓林（小龍女）關係一度降至冰點，甚至於決裂。然而近日吳綺莉在直播中紅著眼眶，嘴角卻掛著幸福的微笑，向網民分享了她與女兒已徹底破冰的消息，情到深處不禁流下了眼淚。
吳綺莉與女兒吳卓林破冰
吳綺莉透露，卓林在今年的母親節以及她的生辰，都特意傳送了窩心的祝賀訊息。僅僅是簡單的兩句「媽媽，節日快樂！生日快樂！」就已經讓苦等、揪心多年的吳綺莉感到無比心滿意足。
她感性地表示，自己經歷再多風雨，也從未對生下這個女兒感到一絲懊悔，深感血濃於水的親情終究無可替代。她更喜滋滋地預告，女兒已經承諾下次回家時會親自下廚孝敬她，雖然目前未知確切歸期，但這份跨越重洋的期待，已令她的心房重獲久違的溫暖。
女兒吳卓林走過拾荒拮据與抑鬱陰霾
這份平靜與溫馨其實得來不易。回顧兩人早前降至冰點的母女關係，卓林自小在缺乏父愛的單親家庭中成長，2017年她毅然公開性取向，隨後與外籍伴侶Andi步入婚姻殿堂並遠赴加拿大定居。當時吳綺莉對女兒的叛逆決定難以釋懷，導致母女關係陷入嚴重冷戰。卓林在異國更一度傳出經濟極度拮据、甚至被迫在街頭排隊領取免費食物及拾荒度日，這讓隻身在香港的吳綺莉飽受精神煎熬與擔憂。
這段漫長的家庭糾紛與外界排山倒海的流言蜚語，曾將吳綺莉推入抑鬱症的深淵。她坦承自己當年飽受情緒病折磨，但因為服用抗抑鬱藥物後出現了嚴重的暈眩、反應遲鈍等副作用，甚至一度嚇得想叫救護車，最終她毅然選擇放棄依賴藥物，全靠著強大的意志力與自我調節心態，一步步走出了情緒黑洞。
吳卓林事業大爆
令人感到欣慰的是，如今的吳卓林早已擺脫了昔日的落魄困境，在海外迎來了事業的大爆發。據悉，她在海外創立的設計工作室如今成績斐然，不僅社交帳號的追蹤人數暴增至逾 42萬，更全憑實力在競爭激烈的市場中中標，接下了父親成龍主演電影《急先鋒2》及《P計劃》的北美宣傳海報設計項目。
經歷過大半生的風風雨雨，吳綺莉直言自己的心態轉變了許多，學懂了放下執著，並給予女兒充分的尊重與空間。「健康才是無價寶，遇到難關時大哭一場發洩後，便要繼續為生活努力。」這不僅是她在直播尾聲勉勵大眾的金句，也是她大半生跌宕起伏的真實寫照。