吳綺莉苦盡甘來淚訴母女冰釋前嫌　吳卓林破格接成龍電影海報設計

現年53歲的藝人吳綺莉（Elaine）過去一直與女兒女兒吳卓林（小龍女）關係一度降至冰點，甚至於決裂。然而近日吳綺莉在直播中紅著眼眶，嘴角卻掛著幸福的微笑，向網民分享了她與女兒已徹底破冰的消息，情到深處不禁流下了眼淚。

吳綺莉向網民分享了她與女兒已徹底破冰（微博@吳綺莉Elanie）

吳綺莉與女兒吳卓林破冰

吳綺莉透露，卓林在今年的母親節以及她的生辰，都特意傳送了窩心的祝賀訊息。僅僅是簡單的兩句「媽媽，節日快樂！生日快樂！」就已經讓苦等、揪心多年的吳綺莉感到無比心滿意足。

她感性地表示，自己經歷再多風雨，也從未對生下這個女兒感到一絲懊悔，深感血濃於水的親情終究無可替代。她更喜滋滋地預告，女兒已經承諾下次回家時會親自下廚孝敬她，雖然目前未知確切歸期，但這份跨越重洋的期待，已令她的心房重獲久違的溫暖。

吳綺莉日前在直播中感性透露女兒已經承諾下次回家時會親自下廚孝敬。（直播截圖）

女兒吳卓林走過拾荒拮据與抑鬱陰霾

這份平靜與溫馨其實得來不易。回顧兩人早前降至冰點的母女關係，卓林自小在缺乏父愛的單親家庭中成長，2017年她毅然公開性取向，隨後與外籍伴侶Andi步入婚姻殿堂並遠赴加拿大定居。當時吳綺莉對女兒的叛逆決定難以釋懷，導致母女關係陷入嚴重冷戰。卓林在異國更一度傳出經濟極度拮据、甚至被迫在街頭排隊領取免費食物及拾荒度日，這讓隻身在香港的吳綺莉飽受精神煎熬與擔憂。

吳卓林與外籍伴侶Andi在加拿大生活。（IG@ettazen）

這段漫長的家庭糾紛與外界排山倒海的流言蜚語，曾將吳綺莉推入抑鬱症的深淵。她坦承自己當年飽受情緒病折磨，但因為服用抗抑鬱藥物後出現了嚴重的暈眩、反應遲鈍等副作用，甚至一度嚇得想叫救護車，最終她毅然選擇放棄依賴藥物，全靠著強大的意志力與自我調節心態，一步步走出了情緒黑洞。

吳綺莉全靠著強大的意志力與自我調節心態，一步步走出了情緒黑洞。（微博@吳綺莉Elanie）

吳卓林事業大爆

令人感到欣慰的是，如今的吳卓林早已擺脫了昔日的落魄困境，在海外迎來了事業的大爆發。據悉，她在海外創立的設計工作室如今成績斐然，不僅社交帳號的追蹤人數暴增至逾 42萬，更全憑實力在競爭激烈的市場中中標，接下了父親成龍主演電影《急先鋒2》及《P計劃》的北美宣傳海報設計項目。

如今的吳卓林早已擺脫了昔日的落魄困境。（吳綺莉@微博）

經歷過大半生的風風雨雨，吳綺莉直言自己的心態轉變了許多，學懂了放下執著，並給予女兒充分的尊重與空間。「健康才是無價寶，遇到難關時大哭一場發洩後，便要繼續為生活努力。」這不僅是她在直播尾聲勉勵大眾的金句，也是她大半生跌宕起伏的真實寫照。