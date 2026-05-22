港男冠軍離巢TVB榮升富貴駙馬　42歲生日咀爆富婆太太深圳開酒吧

前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），與年輕10年的圈外女友黃梓漫（Christine）結婚，更雙喜臨門，去年1月迎來女兒高子琳（Liona），一家三口幸福美滿。黃梓漫創辦的「美妍堂」（MCTA）去年10月於美國掛牌上市，股價一度飆升超過六倍，令她的帳面身家暴漲至逾27億港元，但11月中旬突被勒令停牌，至今已5個月，復牌之路仍然有阻滯。而高鈞賢近日則擔起頭家，在深圳開設酒吧，兩公婆親力親為招呼客人，更咀爆老婆慶生！

高鈞賢變廿四孝老公兼爸爸。（IG：@mattkobe）

高鈞賢腳受傷看鐵打。（小紅書）

高鈞賢。（抖音）

高鈞賢42歲生日酒吧慶祝咀爆富貴老婆

日前有網民曬出高鈞賢深圳酒吧開業的照片。相中高鈞賢與太太，以及女客人一齊拎住紅酒，兩公婆一齊落舖招呼客人陪飲酒。5月20日生日的高鈞賢更在酒吧慶生，他捧住蛋糕，上面寫上「42」，慶祝他又大一歲。

另外，高鈞賢又與太太一起手捧蛋糕，攬實老婆咀咀，兩公婆十分恩愛！見網民上載的照片可見，高鈞賢的酒吧除了有現場樂隊表演，也有賣T恤。高鈞賢塊面肥了些少，但仍然十分靚仔。

高鈞賢結婚。（IG：@mattkobe）

高鈞賢做廿四孝老公，陪太太回港工作。（小紅書圖片）

高鈞賢不時曬父女合照。（IG：@mattkobe）

高鈞賢婚後豪擲逾2000萬買九龍塘豪宅

高鈞賢太太黃梓漫被指為美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟。去年12月有報道稱，高鈞賢與太太黃梓漫豪擲2,250萬元，購入九龍塘畢架山一號、一個3房單位連一個車位。高鈞賢事後稱會在深圳、香港兩邊住，更表示希望女兒讀九龍塘的名校。

高鈞賢深圳酒吧開業。（小紅書）

咀爆太太慶生！（小紅書）

42歲生日！（小紅書）