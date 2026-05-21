岑珈其首帶兒子臻臻現身活動　盼《IT狗》原班人馬開拍賀歲片

藝人岑珈其今日（21日）帶同兒子臻臻一同現身汽車品牌活動。他透露兒子以前也曾到過他的工作現場探班，但父子這樣正式出席活動算是第一次，所以別具意義。

岑珈其帶同兒子出席汽車品牌活動。（陳釗 攝）（陳釗攝）

岑珈其爆兒子同是「車迷」

珈其受訪時透露，兒子跟他一樣很喜歡車，所以知道有得跟爸爸出席新車發佈時，即刻很興奮。問到臻臻以往的探班經歷，珈其回憶起兒子的第一次探班，是他拍攝《膠戰》的時候，因為碰巧在屋企附近。問臻臻最喜歡「6膠」中哪一位成員？珈其透露是Hillary（劉沛蘅），「以前臻臻仲細個嘅時候，Hillary抱佢，佢就會好黐佢。而家佢大個咗，就會一齊玩、傾偈。上一次我哋聚會嘅時候，大家都覺得臻臻大個咗好多，一齊玩得好開心。」

問到臻臻對幕前演出可感興趣？珈其直言暫時還不知道：「我真係唔知，我覺得佢應該怕羞，好似叫佢影相，佢都會好驚咁，我估佢唔係好識，但亦都唔抗拒，不過我都隨緣，唔會逼佢。」

珈其受訪時透露，兒子跟他一樣很喜歡車，問到臻臻對幕前演出可感興趣？珈其直言暫時還不知道：「我真係唔知，我覺得佢應該怕羞，好似叫佢影相，佢都會好驚咁，我估佢唔係好識，但亦都唔抗拒，不過我都隨緣，唔會逼佢。」（陳釗攝）

原來臻臻是《膠戰》fans，很喜歡Hillary（劉沛蘅）。（陳釗攝）

《IT狗 2.0》玩轉「多元宇宙」考演技

《IT狗 2.0》日前大結局，珈其透露兒子也是忠實觀眾，成日會問「爸爸，點解會咁樣嘅？點解會咁樣嘅？」，「我好記得有一場戲，咁啱我同佢睇嗰集，就係黃又南客串FBI嚟捉小龍（凌文龍），我同又南有一場對手戲，佢就問我：『爸爸，佢支槍係咪真㗎？佢係咪會嚟捉你啊？』我話唔係，爸爸係演戲。佢真係會了解個劇情，好得意。」

而在劇中玩轉「多元宇宙」的珈其，透露兒子看得很投入，問他是否有四個爸爸，而對珈其而言也是演技大考驗，「我記得嗰時睇劇本最深刻就係呢一場，我問導演真定假，真係要咁拍？導演話你信我，一定會好爆。雖然拍嘅時候好難，要在同一時間，拍完一個角色就要立刻換妝，在同一個位再拍第二個角色，好考牌，但出到嚟效果好好，好有滿足感。」

岑珈其直言在《IT狗 2.0》中玩轉「多元宇宙」，很考演技。（陳釗 攝）（陳釗攝）

盼原班人馬合作賀歲片

談到大結局的劇情，不少觀眾都覺得劇本已經被「寫死」了。珈其就賣關子笑言：「聽返嚟嘅講法就係無人知，你無得預計。但我覺得結局幾好，睇落去好似一個Happy Ending，但又係一個Open Ending。我自己偏向當然想Happy Ending喇，希望大團圓結局。我最感動係見到網民話第二季可以承接第一季嘅氣勢。」

不少演員表示看大結局時都看到眼濕濕，珈其透露：「有少少感動，因為我哋係成班人一齊喺戲院睇，好難得。（邊個喊得最犀利？）好似係Yoshi（余逸思），佢話自己攞定紙巾。」

珈其坦言渴望原班人馬再合作，「好想啊！我哋嗰晚Live完之後已經即刻傾，但導演都話好多嘢要睇大家一齊夾。希望真係可以原班人馬，無論係再做《IT狗》相關嘅舞台劇、電影，咩都好，甚至乎可能原班人馬再拍其他電視劇我都好想。哪怕唔係《IT狗3》，起碼我哋呢班人可以再開第二個話題再做，我哋都會好開心。導演之前都有講過，話其實拍賀歲片都OK，我哋都好期待，我都叫佢好快啲寫（劇本）喇！」

岑珈其盼《IT狗》原班人馬開拍賀歲片。（陳釗 攝）

渴望《膠戰》合體

另外，問到《膠戰》何時「回歸」？珈其則大嘆一口氣笑道：「呢個真係好難講！我哋都好願意想繼續發生呢件事，但好多嘢永遠都唔係我哋一班人可以決定到，所有嘢都要睇大家配合，不論係我哋六個人嘅時間，又或者ViuTV佢哋嘅部署，所有嘢都要安排。所以我哋都希望仍然會有，但就真係未有一個實際嘅消息，希望快啲有！」