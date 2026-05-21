郭富城陪方媛奔喪後傳痛失愛駒「舞林密碼」　屢贏頭馬吸金1240萬

天王郭富城（城城）近日接連面對生離死別，飽受雙重打擊！城城太太方媛（Moka）的外公早前於安徽老家安詳離世，Moka驚聞噩耗後悲痛萬分，第一時間叫停手頭上所有的錄製工作，緊急趕返老家奔喪。而一向出名是「愛妻號」的城城，亦放下繁重的工作，全程陪同愛妻回鄉，送別長輩最後一程。

郭富城停工陪方媛回老家奔喪。（小紅書圖片）

至親離世未幾再傳噩耗 愛駒突遭取消登記

正當喪事一切安頓妥當，以為城城一家可以稍作平復之際，今日竟再傳來令人惋惜的噩耗。據《東網》消息指，城城名下備受矚目的星級愛駒「舞林密碼」，今日突然被馬會取消登記，意味著這匹身價不菲的愛駒已經不幸離世。

城城與方媛過往常常現身馬場睇舞林密碼出賽。（fb@HK Racing）

城城名下備受矚目的星級愛駒「舞林密碼」，今日突然被馬會取消登記，意味著這匹身價不菲的愛駒已經不幸離世。（fb@HK Racing）

「舞林密碼」屢受傷患困擾 曾為城城狂吸1240萬獎金

「舞林密碼」絕對是一匹極具質素的佳駟，評分曾高達93分，過往曾為城城贏得4場頭馬，累積贏取高達1,240萬港元的豐厚獎金！可惜牠一直備受傷患困擾，今季出賽兩度跑獲亞軍後，已有近4個月未有再披甲上陣。據指，「舞林密碼」於剛過去的5月15日，在從化馬場被驗出左後球節受傷，其後連晨操亦無再露面，至今日傳來離世的不幸消息。不過城城今日仍如常更新社交平台，以榮譽禁毒專員身份發文，貼出與吉祥物「寶寶」的宣傳照。

城城過往與何澤堯騎師拉頭馬時的合照。（fb@HK Racing）

城城與方媛拉頭馬。（fb@HK Racing）

「舞林密碼」絕對是一匹極具質素的佳駟，評分曾高達93分，過往曾為城城贏得4場頭馬，累積贏取高達1,240萬港元的豐厚獎金！（TVB）

牠一直備受傷患困擾，今季出賽兩度跑獲亞軍後，已有近4個月未有再披甲上陣。據悉，「舞林密碼」於剛過去的5月15日，在從化馬場被驗出左後球節受傷，其後連晨操亦無再露面。（fb@HK Racing）