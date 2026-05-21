東張西望｜漏水問題未解決有住戶疑似報復淋甲醛：今晚又開始做嘢

今日（21日）一集的《東張西望》中講到北角一住宅大廈受化學氣體突襲！大廈的7樓住戶表示自己飽受漏水問題滋擾，她發現當8樓開大水喉時，自己的家就會漏水，但8樓的住戶則不承認是自己的問題，他表示自己也是受害者。

北角一住宅大廈受化學氣體突襲。(節目截圖)

8樓住戶被懷疑忍不住出手

但上月8樓住戶懷疑忍不住出手，到9樓住戶門口倒垃圾：「佢就話9樓漏水，要淋人哋啲嘢，淋人哋門口。聽上面講就話掉晒啲垃圾喺佢哋門口，然後淋落啲垃圾度。」至於8樓住戶倒什麼在9樓住戶門口，原來是甲醛。有住戶表示當日8樓住戶倒了甲醛在9樓住戶門口後，裡面10多位住戶嗅到後都紛紛衝上來。有住戶報警後，消防在8樓住戶屋內有多樽不明液體：「咁就搬晒出嚟，話係甲醛。」

8樓住戶疑似倒了甲醛在9樓住戶門口。(節目截圖)

消防在8樓住戶屋內有多樽不明液體。(節目截圖)

9樓住戶提心吊膽

9樓住戶表示8樓住戶除了淋甲醛外，他更試過寫大字報，令住戶都提心吊膽。而這座大廈的業主立案法團其實都出面調停過，9樓住戶亦曾答應8樓住戶會找師傅看看，結果9樓住戶沒有出現。8樓住戶更放狠話：「點解冇嚟？如果唔係我今晚又開始做嘢㗎啦！我今晚又淋嗰啲消毒水㗎啦！」

9樓住戶提心吊膽。(節目截圖)

7樓住戶與8樓住戶再起衝突

7樓住戶發現自己家又再漏水，於是叫8樓住戶關水喉，結果雙方再起衝突。7樓住戶向8樓住戶表示：「你又冇關水喉啊！入去！關咗去啦你！」8樓住戶：「我落樓下攞嘢啊！」8樓住戶進屋後拿著一樽刺鼻的液體走出來潑向7樓住戶的腳。

7樓住戶與8樓住戶再起衝突。(節目截圖)

8樓住戶直認曾放加料毛巾

8樓住戶接受《東張西望》訪問時，直認曾放加料毛巾到9樓住戶門口，他亦表示自己是受害者，同樣受漏水影響。至於有關使用甲醛的指控時，他表示：「如果真係有毒的話，佢哋仲喺度？大驚小怪。」他更邀請節目組進屋力證自己也是受害者。

8樓住戶直認曾放加料毛巾。(節目截圖)