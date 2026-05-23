庚澄慶登《歌手2026》包尾慘遭淘汰　爆出換歌黑幕：沒什麼好說的

內地音樂綜藝《歌手2026》日前迎來萬眾矚目的首播大秀，不料首集就投下重磅震撼彈！現年64歲的台灣「音樂頑童」庾澄慶（哈林）作為首發陣容參戰，竟爆冷成為本季首位被淘汰的歌手。他將招牌神曲進行大膽顛覆，卻未能擄獲現場大眾評審的心，最終僅拿到2.01%的超低得票率，在9位唱將中慘遭墊底出局，引發全網輿論海嘯。

現年64歲的庾澄慶（哈林）（微博圖片）

顛覆經典玩City Pop 創新改編卻評價兩極

在首場競演中，哈林選擇祭出自己的不朽神曲《讓我一次愛個夠》。出人意料的是，他並未複製當年熱血高亢的搖滾風暴，而是大膽將其解構，融入了當代盛行的City Pop與爵士抒情氛圍。

庾澄慶（歌手2026截圖）

這種改編不再一味追求高音與爆發力，而是改用更契合他如今人生閱歷與聲線特質的方式沉穩詮釋。雖然哈林在舞台上的招牌律動感依舊十足、舉手投足成功點燃現場氣氛，被網友笑稱「還是超級會扭」；但這種前衛且慵懶的改編，在習慣「高音即正義」的競技舞台上顯然水土不服，最終僅斬獲2.01%的超低得票率，無奈敬陪末座慘遭淘汰。

歌手2026第一期賽果排名（歌手2026截圖）

台上瞬間收斂笑容 攤手笑看「長沙一日遊」

當宣布淘汰結果、導播將鏡頭切向哈林時，他被台下觀眾捕捉到原本掛在臉上的笑容瞬間消失，神色一度顯得有些凝重。不過在發表感言時，哈林雙手一攤，豁達地調侃自己這趟旅程不過是「長沙一日遊」，隨後大笑著補充道：「人生就是這樣子，沒什麼好說的。」下台後還不斷暖心安慰身旁自責的工作人員，超高EQ的成熟風範贏得全場掌聲。

面對被淘汰，庚澄慶豁達地調侃道：「人生就是這樣子，沒什麼好說的。」（歌手2026截圖）

庚澄慶歌手合夥人發言全程高能：「我沒有想到這個結果，因為我會覺得在這樣一位金曲獎最佳男歌手、金鐘獎主持人大滿貫的事業上不應該有這樣的一筆（結果），我沒想到音樂是用來競技的……」（歌手2026截圖）

在深夜十一點節目結束後，哈林還在社群平台曬出一張自己手捧鮮花、對著鏡頭開懷大笑的照片，灑脫地寫下：「長沙一日遊！能堅持做自己喜歡的音樂並被你們聽到！值了！」

庚澄慶深夜發文「長沙一日遊！」（微博圖片）

這番不計較輸贏、純粹享受音樂的態度，立刻引來好友Ella（陳嘉樺）現身力挺大讚「哈林哥就是帥！」。大批樂迷也紛紛湧入留言區為他抱不平，痛批現在的競技綜藝早已被盲目的「飯圈文化」攻陷，投票機制與真實唱功發揮完全脫節，紛紛喊話：「哈林哥我們等你的演唱會！」、「你今晚的改編才是真正的歌王！」

好友Ella（陳嘉樺）現身力挺庚澄慶。（微博圖片）

直播重大疏失 後台密談流出驚爆「被臨時換歌」

然而，這場淘汰賽隨後卻掀起了更大的輿論漣漪。《歌手2026》第一期結束後的群訪環節，哈林直接缺席。

庚澄慶直接缺席《歌手2026》第一期結束後的群訪環節。（微博圖片）

後續有網民發現在《歌手2026》節目的空檔，後台休息室的直播收音麥克風全程處於開啟狀態，結果，哈林與另一位台灣唱將魏如萱（Waa）在私底下的談話內容被全網聽得一清二楚。兩人當時正在無奈地探討「被節目組臨時強行要求換歌」的內幕。這段驚人的音檔隨即在社交平台引發瘋傳，網友群情激憤，紛紛質疑主辦單位在選曲上刻意刁難，才導致歌手無法展現最強實力。