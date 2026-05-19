歌手2026首發名單公佈丨王菲女兒竇靖童驚喜登場、鄭欣宜榜上無名

萬眾期待的華語樂壇殿堂級競技秀《歌手2026》即將在5月22日重磅回歸！湖南衛視與芒果TV今年再度下猛藥，不僅堅持最考驗真本事的「全開麥、零修音」現場直播模式，更祭出史無前例的「四輪差異化月度聯賽」賽制。這場結合硬底子實力與極限抗壓性的音樂生存戰，將徹底顛覆過往的淘汰規則，以更殘酷、更刺激的方式重塑舞台標準。



觀眾期待的鄭欣宜並沒有在《歌手2026》首發名單上。（資料圖片）

歌手2026｜鄭欣宜復出傳聞落空

令人可惜的是早前網絡上瘋傳已悄悄飛抵內地的38歲香港歌手鄭欣宜，最終並未出現在名單之上。據悉她目前仍處於休養狀態，短期內並無復出娛樂圈的計畫，這也讓不少期盼她重返舞台的歌迷略感惋惜。

鄭欣宜日前現身西貢一間川湘菜館。（小紅書圖片）

歌手2026｜官宣首發名單公佈

歌手2026｜官宣首發名單公佈 齊豫 魏如萱 張碧晨 庾澄慶 胡彥斌 竇靖童 周興哲 尤長靖 Stanaj

樂壇傳奇與台灣實力派強勢集結

本次揭曉的九大首發陣容可謂星光熠熠，橫跨多個世代與曲風，其中最引發熱議的莫過於多位台灣大咖的傾巢而出。68歲的「天籟女伶」齊豫與64歲的「音樂頑童」庾澄慶，將以樂壇前輩之姿坐鎮，為節目注入難以撼動的音樂底蘊與歷史份量。此外，創作能量爆棚的30歲「情歌王子」周興哲，以及43歲的金曲歌后魏如萱也赫然在列。

68歲的「天籟女伶」齊豫。（微博圖片）

64歲的「音樂頑童」庾澄慶。（微博圖片）

30歲「情歌王子」周興哲。（微博圖片）

43歲的金曲歌后魏如萱。（微博圖片）

除了強大的台灣陣容，舞台上的其他面孔同樣看點十足。全能創作才子胡彥斌、剛奪下《披荊斬棘》第四季史上最年輕總冠軍的尤長靖，以及睽違九年重返《歌手》戰場的張碧晨皆蓄勢待發，張碧晨更感性宣告：「想把此刻的自己唱給你們聽。」

全能創作才子胡彥斌。（微博圖片）

剛奪下《披荊斬棘》第四季總冠軍的尤長靖。（微博圖片）

睽違九年重返《歌手》戰場的張碧晨。（微博圖片）

而天后王菲的29歲愛女竇靖童也驚喜參戰，隨性灑脫的她甚至直接向廣大網友「徵收」首集競演曲目，直呼只求玩得開心。在國際化版圖方面，節目組延續引進海外強敵的傳統，重金請到曾參與Ariana Grande歌曲製作的阿爾巴尼亞裔美國才子Stanaj（斯坦納伊），他自帶國際氣場的R&B靈魂唱腔，勢必將成為踢館的一大猛將。

天后王菲愛女，29歲的竇靖童。（微博圖片）

曾參與Ariana Grande（A妹）夯曲製作的阿爾巴尼亞裔美國才子Stanaj（斯坦納伊）。（微博圖片）

殘酷「月考」倒數計時

賽事方面，首週（EP01）立刻上演九人大混戰的「搶位賽」，隨後歷經兩週的神秘驚喜賽程，最終在第四週（EP04）迎來生死交關的「月度決賽」。在長達四週的賽局循環中，參賽者必須從首集的「搶位賽」開始激烈廝殺，熬過充滿未知變數的中段賽程後，迎來第四集的「月度決賽」。

《歌手2026》全新月度聯賽。（微博圖片）

此階段將祭出殘酷的「末位淘汰、冠軍直通」雙面刃，拿下單月榜首者可直接獲取總決賽門票，而墊底者則將黯然退場，將競技的緊繃感推向最高峰。隨著開播日期的逼近，這九位頂尖唱將究竟會在如此高壓的賽制下碰撞出什麼樣的神級舞台，無疑是今年華語樂壇最引人入勝的焦點。