香港探秘地圖｜《愛回家》頌姐驚喜現身　黎耀祥八婆癦造型勁爆笑

《香港探秘地圖》昨晚（20日）一集，除了《愛回家》「頌姐」驚喜客串被網民調侃秘撈外，黎耀祥在「戲中戲」中更以神級「八婆癦」演技徹底玩瘋勁爆笑。



「頌姐」劉桂芳被網民笑指亂入《探秘地圖》。（公關提供）

昨晚（20日）一集《香港探秘地圖》（以下簡稱《探秘地圖》）圍繞大學醫學樓相隔15年再度「鬧鬼」事件，滿身傷痕的醫科生韓國豪（阮政峰飾）被反鎖在解剖室、聲稱被民初女鬼襲擊；救出國豪的清潔姐姐頌姐（劉桂芳飾）向《探秘地圖》報料，吸引畢萍（龔嘉欣飾）率文彬（丁子朗飾）及秀儀（倪嘉雯飾）前往追查真相，卻意外發現莊一臣（黎耀祥飾）牽涉其中，畢萍推斷莊一臣借15前鬧鬼事件乘機敲詐鉅款，對其成見更深…

網民笑「頌姐」秘撈

昨晚一集有兩個場口非常爆笑，第一個場口是由無綫金牌綠葉蘇麗明（清潔工麗姐）及劉桂芳（清潔工頌姐）「領銜主演」的「奪命狂奔清潔手推車」！場口講述在一個行雷閃電的晚上，麗姐向頌姐狂講鬼故，期間驚見鬼影，疑心生暗鬼的二人頓時嚇破膽，推著手推車在狹窄的走廊奪命狂呼兼狂奔，加上二人七情上面的誇張喜劇式喊驚樣，笑到肚痛。

劉桂芳與蘇麗明以為撞鬼，嚇到面容扭曲。（公關提供）

劉桂芳與蘇麗明以為撞鬼，嚇到面容扭曲。（公關提供）

劉桂芳與蘇麗明以為撞鬼，嚇到面容扭曲。（公關提供）

兩人上演「奪命狂奔手推車」。（公關提供）

劉桂芳坦言拍《探秘地圖》過足戲癮

由於劉桂芳於《愛．回家之開心速遞》飾演接龍清潔女工「頌姐」深入民心，今次她再以「頌姐」身份亮相《探秘地圖》，令網民大感過癮，並笑言她秘撈。談到是次演出，劉桂芳受訪時坦言過足戲癮，並感激監製Simon給予機會：「整套戲我都拍得好開心，因為導演好肯畀我去做、去試。」

黎耀祥「八婆癦」造型玩瘋

另一搞笑場口，是由龔嘉欣「執導」，黎耀祥、丁子朗、倪嘉雯、孔德賢「領銜主演」的微短劇Feel的「案件重演戲中戲」。首先，單是倪嘉雯的黐鬚反串造型、及祥哥的八婆癦造型已夠晒搶；再加上演員演繹、對白及拍攝手法都相當「也也烏」，事件本身已極夠喜感。

倪嘉雯黐鬚扮男人，依然可愛。（公關提供）

再加上祥哥神來之筆，以「市井之巔」的Mr. Nosy（八公）式的演出，將原本是好人的副校長、演成極級邪惡奸角，無論是藐嘴藐舌、擠㞒弄眼、瘋狂手指指兼鍊住把聲的狀態均令人「唔知好嬲定好笑」，將瘋狂式爆笑喜劇Feel推至極致。而當中祥哥得戚極至的一句「我玩過Drama架？！」，更是極有機會成為洗版「潛力圖」。

祥哥未埋位已入晒戲，擠㞒弄眼兼藐嘴藐舌。（公關提供）

祥哥於戲中戲盡情誇張演出，喜感爆燈。（公關提供）

祥哥於戲中戲盡情誇張演出，喜感爆燈。（公關提供）

對於祥哥的誇張式喜感，在「戲中戲」中與祥哥甚多對手戲的丁丁受訪時，坦言拍攝時被祥哥的演技震撼到：「好似突然之間變咗另一個人咁！」丁丁又指原本有為如何演繹「戲中戲」煩惱，最後被祥哥一句點醒：「祥哥話齋，最緊要放開嚟做，覺得好玩，歡眾就覺得好玩！自己玩得開心，睇嗰個又會覺得開心。」

祥哥衰衰格格可謂「市井之巔」，扮撞鬼驚青得來有喜感，網民勁Like。（公關提供）

祥哥衰衰格格可謂「市井之巔」，扮撞鬼驚青得來有喜感，網民勁Like。（公關提供）

祥哥衰衰格格可謂「市井之巔」，扮撞鬼驚青得來有喜感，網民勁Like。（公關提供）

靈異事件原型大揭秘著名都市傳說「辮子姑娘」

《探秘地圖》昨晚一集以醫學樓鬧鬼為主題，事件原型是「辮子姑娘」！相傳「辮子姑娘」於某大學附近鐵路段跳車，期間因辮子被勾住當場慘死，自此盛傳「辮子姑娘」靈魂在大學徘徊，且頭部背面或是正面都是一條辮子。