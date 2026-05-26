COURT!｜陸駿光本色出演Hea警　歐鎮灝George告別學生形象演警察

ViuTV原創劇《 COURT!》劇集分為3個單元，講述基於不同觀點角度、難以致信的巧合或為了維護更公平的法律原則，都影響著所有案件在法庭上的細節，令最終「真相」的呈現，面臨著不同挑戰和考驗。

《 COURT!》逢星期一至五晚上9時30分播映。（公關提供）

陸駿光與歐鎮灝飾演警察

《COURT!》除了有多位律政界猛人外，亦有刑事偵探組的警員，歐鎮灝（George@P1X3L）和陸駿光分別飾演的角色德仔和肥祥為其中兩員，二人分享今次拍劇的心路歷程。

歐鎮灝與陸駿光飾演警察。（公關提供）

陸駿光本色出演Hea警

陸駿光飾演的肥祥是警察小隊中的阿頭，陸駿光形容角色：「佢係一個做咗好多年，但亦都係好有諗法嘅一個警察，佢就唔係為咗要破案去紮職嘅人，佢係比較實在嘅人，冇乜野心，好安份守己，但佢又唔想同人爭，係一個想搵真相嘅人。所以就成日會畀人覺得，啲同事會覺得我係比較Hea Hea地。因為人哋想破案，破案就可以升職。但我就唔係一個咁嘅人。但我又係嗰Team人嘅阿頭。我啲同事就會覺得你條友唔掂喎咁樣做嘢，覺得我太淋。」

陸駿光飾演Hea警。（公關提供）

他與編審潘漫紅相識多年，「佢一見到我就話個角色係我嚟，其實個角色係一個Humble，知道好多嘢但又唔出聲，唔敢嘅人，好多人都會講了解嘅嘢，但未必係啱，但我就唔出聲，我就默默去搵真相嘅人，變咗好似有少少唔合群。」他續說：「咁我有咩同佢似呢？我都係好多時唔出聲嘅，我覺得我出聲都會改到佢嘅諗法，但我做嘅嘢就會話到畀你聽乜嘢係真相，乜嘢係啱，或者我自己嘅Believe，所以我用咗呢一方面去做個角色。」

本色出演Hea警。（公關提供）

歐鎮灝George擺脫弱雞形象

George飾演的警界新血德仔是一位初入行的刑事偵探組組員，「佢係一個對於查案係好有熱誠嘅一個人，佢喺組入面係渴望被認同，默默地做好多嘢，係一個做得嘢嘅𡃁仔。今次對白未必有太多，但係反而有更多做戲嘅機會，同埋多咗好多觀察。」他續說：「非常之感激Elaine姐（監製朱淑儀）畀咗好多機會我，我覺得呢個機會對自己演藝生涯上係需要，佢畀我嘅唔單止係一個演出機會，係另一套劇係飾演第二種性格嘅人。我覺得有點似《樹大招風》嗰種感覺，腦海裏面係《PTU》嘅感覺。」

歐鎮灝George飾演的警界新血德仔是一位初入行的刑事偵探組組員。（公關提供）

不論演大小角色都同樣認真面對，他認為：「Even一個細角色，都需要花好多時間、心機去做好佢，就算個Cam冇畀你大頭，都會影到你，你都要畀觀眾知你係做緊戲。」他又謂：「我在意嘅唔係自己演技有幾好，而係有演嗰個特質喺裏面，我想畀觀眾見到我可以有好多唔同嘅演技，唔一定我每一次演嘅角色係好懦弱，或者係一個中學生，其實慢慢隨住自己年紀我會想搵更加多唔同面向嘅角色去做。」