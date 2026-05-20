ViuTV新劇《COURT！》富二代危駕案引熱議 網民笑指神還原楊明案
撰文：薯條
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ViuTV全新法庭劇《COURT！》首個單元播出即引爆網民熱議。劇中由黃奕晨飾演的富二代被告「林德傑」，因危險駕駛罪名成立被判監兩星期。由於故事線由控罪、聘請資深大狀辯護到最終被判監，整個案件脈絡被網民逐一拆解，直指劇情明顯參考自藝人楊明（原名林明樂）2020年的交通意外案件。
網民驚呼神還原楊明案
劇集播出後，社交平台湧現大量分析帖文。有網民直接留言「原來係燉湯明」，亦有人刻意將楊明原名「林明樂」與劇中被告姓「林」作連結，笑稱「林生怯咗已改名為楊明」。更有觀眾形容《COURT！》為「喺香港電視台睇到講中文嘅美劇」，認為製作水準遠超以往本地法庭劇，紛紛表示會繼續追看。
楊明2020年「不小心駕駛」案
回顧現實中楊明的案件，原名林明樂的他於2020年8月在半山馬己仙峽道發生交通意外，他駕駛私家車時失控撞壆，其後涉拒絕提供血液樣本被捕。楊明事後被控「拒絕提供血液樣本以供化驗」、「不小心駕駛」及「車輛門窗玻璃透光度不足」3項罪名。他最初在庭上承認不小心駕駛等兩罪，另拒絕提供血液樣本罪則不成立，原須還押候判，其後楊明申請推翻認罪答辯獲裁判官批准，但遭控方反對。
上訴失敗即時入獄
2021年11月4日，楊明到東區裁判法院出席覆核聆訊。裁判官在考慮辯方律師的陳詞及求情後，宣判楊明罪成，判監18日、停牌2年及罰款2千元。楊明隨即決定上訴，並獲批准以3萬港元保釋候審。
2022年9月22日，該宗上訴案於高等法院開審，楊明獲准將保釋金提高至10萬元以等候判決。在上訴聆訊期間，代表楊明的資深大律師許紹鼎曾向法庭求情，強調「人誰無過」；直至2022年12月，高等法院法官駁回其上訴，斥其罪行屬「鐵證如山」，維持原判，楊明須即時入獄服刑18日。