ViuTV新劇《COURT！》富二代危駕案引熱議　網民笑指神還原楊明案

ViuTV全新法庭劇《COURT！》首個單元播出即引爆網民熱議。劇中由黃奕晨飾演的富二代被告「林德傑」，因危險駕駛罪名成立被判監兩星期。由於故事線由控罪、聘請資深大狀辯護到最終被判監，整個案件脈絡被網民逐一拆解，直指劇情明顯參考自藝人楊明（原名林明樂）2020年的交通意外案件。



劇中由黃奕晨飾演的富二代被告「林德傑」。（YouTube@ViuTV）

請資深大律師向法庭求情。（YouTube@ViuTV）

因危險駕駛罪名成立被判監兩星期。（YouTube@ViuTV）

網民驚呼神還原楊明案

劇集播出後，社交平台湧現大量分析帖文。有網民直接留言「原來係燉湯明」，亦有人刻意將楊明原名「林明樂」與劇中被告姓「林」作連結，笑稱「林生怯咗已改名為楊明」。更有觀眾形容《COURT！》為「喺香港電視台睇到講中文嘅美劇」，認為製作水準遠超以往本地法庭劇，紛紛表示會繼續追看。

楊明的控罪書中的名字為林明樂。（劇照）

楊明2020年「不小心駕駛」案

回顧現實中楊明的案件，原名林明樂的他於2020年8月在半山馬己仙峽道發生交通意外，他駕駛私家車時失控撞壆，其後涉拒絕提供血液樣本被捕。楊明事後被控「拒絕提供血液樣本以供化驗」、「不小心駕駛」及「車輛門窗玻璃透光度不足」3項罪名。他最初在庭上承認不小心駕駛等兩罪，另拒絕提供血液樣本罪則不成立，原須還押候判，其後楊明申請推翻認罪答辯獲裁判官批准，但遭控方反對。

楊明2020年8月7日涉嫌酒後駕駛，在山頂己仙峽道失事撞壆，之後需兩名警員扶上救護車。（資料圖片 ）

當時楊明滿身酒氣、爛醉如泥，未能即場進行酒精呼氣測試，其後報稱不適，送院期間一仆一碌，需由2名警員左右攙扶上救護車。（資料圖片）

楊明在山頂馬己仙峽道撞毀石壆。（資料圖片）

上訴失敗即時入獄

2021年11月4日，楊明到東區裁判法院出席覆核聆訊。裁判官在考慮辯方律師的陳詞及求情後，宣判楊明罪成，判監18日、停牌2年及罰款2千元。楊明隨即決定上訴，並獲批准以3萬港元保釋候審。

楊明每次上庭，其女友莊思明都會陪伴在側。(資料圖片)

2022年9月22日，該宗上訴案於高等法院開審，楊明獲准將保釋金提高至10萬元以等候判決。在上訴聆訊期間，代表楊明的資深大律師許紹鼎曾向法庭求情，強調「人誰無過」；直至2022年12月，高等法院法官駁回其上訴，斥其罪行屬「鐵證如山」，維持原判，楊明須即時入獄服刑18日。

藝人楊明的不小心駕駛案，上訴被高等法院駁回，維持原判，需即時監禁18日。（梁碧玲攝）

楊明被收監。（葉志明攝）

楊明入獄前一刻。（梁碧玲攝）

楊明正式入獄。(梁碧玲IG)

楊明出席奧運節目錄影。（葉志明攝）