香港探秘地圖｜丁子朗泰式按摩痛到慘叫　龔嘉欣被警告小心爆肝

昨晚（25日）一集《香港探秘地圖》延續「金叵羅大廈」鬧鬼事件！劇情講述一臣（黎耀祥飾）以扶乩得出泰文名字「皮猜亞」啟示，帶俊熙（袁鎮業飾）赴泰國找回異父異母的妹妹智賢（陳善渝飾）骨灰，又向傳媒公開智賢為了私奔，向一名泰國女子買假身後卻意外身亡。畢萍（龔嘉欣飾）不信一臣的扶乩之說，與高文彬（丁子朗飾）到泰國人經營的按摩店，找人翻譯智賢在泰國遇上車禍的報道，追查下發現智賢與俊熙一同遇上車禍，懷疑俊熙殺妹奪取遺產，最終畢萍尋獲智賢生前的自白錄影，得知兩人有一段不能公開的戀情！

嘉欣與丁丁緦心聆聽泰籍按摩技師翻譯泰國新聞。（公關提供）

俊熙與智賢的韓系悲情故事夠晒催淚，但龔嘉欣與丁子朗（丁丁）到泰國按摩店一幕，為傷痛劇情帶來緩和作用，更成為昨晚一集最爆笑位！雖然按摩場口只得約分半鐘，但嘉欣與丁丁的超痛反應，盡顯喜劇細胞！

丁丁被按的痛不欲生

丁子朗被揭「虧佬」

當嘉欣被按肝臟穴位影射區時痛到大嗌，按摩師直指嘉欣：「你肯定成日捱夜，小心爆肝！」丁丁隨即搭訕：「係呀係呀，佢成日唔瞓覺……」 不過話口未完，丁丁被腳踭穴位時痛到面容扭曲，又戚眉又擘大眼兼O嘴，名副其實「痛到阿媽都唔認得」！按摩師說：「腳踭對應生殖系統，呢個位痛呢，即係虧囉！」雖然丁丁痛不欲生，但由於要在嘉欣面前逞強，死頂不肯大嗌，更說：「頂得順，大力啲添啦！」最後按摩技師加力度，丁丁終於頂唔順大叫出來，按摩技師指着他說：「肯定係虧啦！」丁丁痛到合埋眼O嘴，但繼續死要面說：「虧你個頭！萍姐，我冇嘢㗎，我好掂㗎！」爆趣度滿分，丁丁的忍痛表情包有望成為網民最愛的潛力圖！

龔嘉欣長期捱夜致肝有事，丁丁則被指腎虧。

丁子朗曾模仿周星馳獲正評

有網民讚丁丁不止有外形，亦有實力：「丁子朗演技其實好好！」其實早於2020播映的《堅離地愛堅離地》，丁丁的喜劇天分已初露鋒芒，他與張振朗上演搞笑「HeHe」場面令人忍俊不禁。張振朗在夢中與女神劉佩玥咀嘴，豈料現實中被他伸脷舔的人竟是丁丁，被錫醒的丁子朗嚇到大叫：「你黐線㗎，無啦啦錫人？」張振朗則反擊：「你黐線㗎？做乜無啦啦畀我錫？」非常搞笑。之後丁丁在首次孭飛的《青春不要臉》飾演主角齊輕舟，該角色的背景與奮鬥經歷，正是向喜劇泰斗周星馳致敬，丁丁曾模仿星爺在《430穿梭機》呃細路的情境，又還原《國產凌凌漆》及《他來自江湖》等經典造型，令觀眾大感驚喜，當時獲得不少正評。

周星馳。（公關提供）