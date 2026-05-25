香港探秘地圖｜倪嘉雯被批聲音太高頻擾民 ：自己睇返先知出事

無綫熱播劇集《香港探秘地圖》近日成為網民熱話，除了劇情引人入勝外，劇中演員的演出亦備受關注。其中，人氣女神倪嘉雯在劇中的表現引來不少討論，然而有部分網民卻將焦點放在她的聲線上，紛紛留言批評她劇中的聲音「太尖、太高頻」，甚至直言聽起來有些刺耳和反感。



《香港探秘地圖》劇集宣傳活動。（陳順禎攝）

今日（25/5）倪嘉雯現身觀塘出席《香港探秘地圖》的劇集宣傳活動。在接受《香港01》訪問時，她展現出大方態度，並未迴避網民的負面評價，反而直認自己確有這個問題。

直認本身屬於高頻聲線

倪嘉雯表示自己一直以來都被身邊的人指說話聲音較尖。她解釋，這部劇集大約在兩年前拍攝，她所飾演的角色性格比較神經質，情緒起伏非常大，經常會有大上大落的激動場面：「我本身把聲已經偏高音，當時一拍到激動情節，個人一激動，把聲就會再高音啲、再尖啲。」

倪嘉雯笑言睇劇集出街先知出事。（陳順禎攝）

睇劇集出街先知「出事」

倪嘉雯更透露，其實在拍攝的當下，自己身處於角色情緒中，完全不覺得自己的聲音有問題。直到劇集正式播出，她自己坐在電視機前收看時，才驚覺「出事」：「我自己睇返都覺得：『哇！做咩把聲可以咁高音、咁尖嘅？』連我自己聽落都覺得好似有啲擾民。」

對於網民的狠辣批評，倪嘉敏非但沒有生氣，反而大讚網民「講得好啱」。她表示自己都有留意網上留言，認為這是一個很好的反思機會。「今次呢個角色將我呢個缺點更加放大咗，我覺得好嘅，早啲知道自己有呢個難題，就可以早啲去面對同解決。」

倪嘉雯今日出席劇集宣傳活動。（陳順禎攝）

《香港探秘地圖》劇集宣傳活動。（陳順禎攝）