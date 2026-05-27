香港探秘地圖丨倪嘉雯扭腰大跳狐仙舞　黃子桐著低胸背心再搶焦

《香港探秘地圖》5月26日晚劇情講述秀儀（倪嘉雯飾）為了鎖住心儀對象國豪（阮政峰飾）的心，聽從一臣（黎耀祥飾）指點到姻緣石大跳「狐仙求愛舞」還老願，因而爆紅成為「探秘女神」。身穿青春白色小背心＋粉紅短裙仔，戴上Cute爆狐狸頭飾及狐狸尾巴的秀儀，在姻緣石前起勢扭pat揈手係咁跳，配合嘟嘴、送飛吻、踢腿及出貓爪等絕妙甫士，可愛又搞笑。網民紛紛被Carmen的可愛臣服，留言大叫「被洗腦了」：「呢場戲真係睇得好開心，好鬼搞笑」、「勁可愛」。另Carmen昨晚還有按劇情跳了兩下芭蕾舞，搞作多多。

倪嘉雯爆紅成「探秘女神」。（公關提供）

倪嘉雯透露跳狐仙舞最難克服心理關口

值得留意的是，「狐仙求愛舞」雖然只有40秒，但Carmen不但跳出滿Fun可愛感，當鏡頭主角變回祥哥及龔嘉欣時，Carmen在遠方仍落足力投入喪跳，相當敬業。根據 tvb.com 獨家報道，倪嘉雯Carmen為了跳好「狐仙求愛舞」，事前專誠花了兩個多小時練習，而為了拍出「靚人靚景」效果，劇組還安排航拍進行360度拍攝，將姻緣石的美景呈現觀眾眼前，相當有心。談到拍攝，Carmen接受tvb.com訪問時，坦言整隻舞最難Carry是可愛表情，以及克服心理關口：「舞步唔難，最難嘅位係做可愛表情，掛住做動作就唔記得表情。」對自己要求甚高的Carmen，又謙稱自覺還有進步空間：「如果可以再可愛少少，就可以更加match到導演嘅要求。」

倪嘉雯透露跳狐仙舞最難克服心理關口。（公關提供）

Carmen續指現實中雖然從來沒有去過姻緣石，但當媽媽得悉她要前往姻緣石開工時，竟搞笑地叮囑她要好好把握機會：「佢話難得上到去，記得趁有時間自己都求吓。」Carmen笑言當時亦真的有把握機會求事業、人緣和姻緣，並指有摸一摸姻緣石沾靈氣。

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倪嘉雯教黎耀祥龔嘉欣孔德賢跳「狐仙舞」

為向「探秘女神」秀儀致敬，Carmen日前率領「探秘小隊」老闆祥哥、隊員嘉欣及孔德賢，齊齊大跳「狐仙求愛舞」。之前憑「我撒嬌」展現可愛跳舞絕技的祥哥，在片段中再下一城，大晒「反眼舞功」之餘，還跟著Carmen指示邊嗌口訣邊做動作：「腳」、「射射射射射」，「拉耳」、「轉圈」、「膊頭」，個Tone比Carmen還嬌俏，驚喜又搞笑。片段中，嘉欣的表現亦相當吸睛，全程笑容燦爛又有童真，甜美度不輸Carmen之餘，還予人孖妹感覺，難怪有網民留言期待嘉欣跳單人版，或拉著Carmen跳孖妹版。其實昨晚因應劇情，嘉欣亦有被套上狐狸頭套，雖然只是一秒，但網民亦大讚可愛，劇組的精心設計，果然甚得網民心。

呢隻舞當然係睇片先夠原汁原味啦，去TVB.COM啦！（公關提供）

黃子桐著鮮艷低胸小背心再搶焦

另黃子桐亦再度突圍搶焦，劇中飾演愛以鮮艷低胸小背心搏出位網紅May May的她，昨晚為了與龔嘉欣搶新聞，穿著鮮黃色小背心在後樓梯瘋狂喪跑，結果跑至大汗壘細汗兼喘晒氣。出名靚女的子桐，亦有加入「狐仙舞」小隊，日前更於劇集宣傳活動時，與Carmen、鄧伊婷齊齊穿上純白狐仙裝跳「狐仙舞」，造型獲網民大讚靚女，而子桐則留言為劇集獻出很多第一次：「為咗 #香港探秘地圖 我獻出咗好多第一次㗎啦，第一次打小人啦，第一次女團跳舞。」

黃子桐真係好拼搏架，其實可以封佢做「拼搏小背心」。（公關提供）

亦開出新個案，中環某商廈後樓梯離奇浮現狐狸圖案，畢萍按一臣吩咐前往調查期間偶遇中學師姐方淑貞（莊思明飾），及後一臣到場視察，指出狐妖作崇並破壞淑貞辦公室同事姻緣，原來表面剛強的淑貞，私下正面對丈夫出軌問題…...