「學霸港姐」外國豪歎做闊太狂睇名牌　爆冷奪冠淡出瘦身愈來愈靚

港姐冠軍張嘉兒與金融才俊老公Nathan婚後誕下兩女，近年回到加拿大從事房地產行業，任職地產經理主力賣溫哥華樓。張嘉兒丈夫為會計師兼做金融業，有指為孫中山啟蒙老師何啟爵士第四代後人，家世不惹小，有傳張嘉兒出嫁收禮金已達逾百萬元。張嘉兒亦不時做KOL拍片分享加拿大生活，近日她到了新商場掃貨，商場內設有多間名牌店，不過令張嘉兒最興奮的還是平民美食廣場，作風貼地。

張嘉兒嫁給金融才俊Nathan後，育有兩女。（IG＠misskayicheung）

張嘉兒一家四口。（IG＠misskayicheung）

張嘉兒「開箱」新商場見平民美食廣場勁興奮

張嘉兒分享在加拿大的生活，近日她到了溫哥華一間新商場，商場未正式開張，張嘉兒已迫不及待帶大家「開箱」率先看。張嘉兒一身貴婦打扮在商場閑逛，她先介紹商場內的名牌舖頭，包括有CHANEL、DIOR等等。但是張嘉兒最興奮的是見到美食廣場，她開心地指：「一個Mall成唔成功呢，喺邊度呢？就係佢嘅Food court啦！」並向大家介紹餐廳，絲毫沒有闊太架子。

張嘉兒在TVB發展期間雖然劇集產量不多，但她一直是圈中有名的「學霸港姐」。她先後考獲中大公共衞生碩士學位，更是正面管教認證講師。（IG@misskayicheung）

張嘉兒。（IG：tracytschu）

張嘉兒曾被評「闊面港姐」爆冷奪冠

張嘉兒參選港姐期間曾不被外界看好，更一度被評為「闊面港姐」，最後爆冷奪冠。她以冠軍姿態加入TVB，可惜星途平平，婚後淡出幕前。本身擁有中大公共衞生碩士及正面管教認證的她，還不斷進修並成為營養學家，同時兼任正面管教工作坊認證講師，曾轉型做營養界KOL分享育兒心得。早年她已積極瘦身，愈來愈靚，瘦後更不時被讚似徐子淇。

張嘉兒帶大家「開箱」新商場。（小紅書@張嘉兒）

好多名牌店。（小紅書@張嘉兒）

見到平民美食廣場最開心。（小紅書@張嘉兒）

好多餐廳！（小紅書@張嘉兒）

當選香港小姐時的張嘉兒。（《2007年香港小姐競選》截圖）