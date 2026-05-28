「最美小師妹」何美鈿50歲逆天凍齡驚艷網民　多添成熟沉穩女性美

昔日憑《笑傲江湖》儀琳一角獲封「最美小師妹」的何美鈿，近日憑藉一組年過半百卻逆天凍齡的近照再度驚艷全網。她不僅打破了「歲月催人老」的魔咒，更用豁達心態大方演繹「媽媽輩」角色，完美詮釋了成熟女性的優雅。

何美鈿零變化驚艷全網！（微博照片）

經典「最美小師妹」地位至今無人能及

1996年，何美鈿在金庸武俠劇《笑傲江湖》中飾演天真善良、楚楚可憐的恆山派小尼姑儀琳。憑藉清純的外貌與靈動的大眼，被全網公認為「最美小師妹」。1997年，她又在《天龍八部》中飾演段譽那活潑可愛、俏皮靈動的妹妹鍾靈，將角色的靈氣演繹得生動傳神，同樣大受歡迎。 即使是在張衛健版《西遊記》中反串飾演哪吒，她清秀絕倫的英氣扮相同樣讓人印象深刻。

何美鈿曾與呂頌賢合作拍攝《笑傲江湖》，她更被封為「最美小師妹」。（微博@何美鈿）

年過半百逆天凍齡驚艷全網

約滿TVB後，何美鈿便選擇返回內地發展，近年生活變得極其低調，甚至一度淡出大眾視線。不過，近日她在社交平台公開的一組近照，再次在網絡上引發轟動。在照片中，不論是倚欄遠遠眺望還是仰望天際，她的皮膚依然白皙緊緻、面部輪廓完全不見歲月痕跡，當年迷倒萬千觀眾的招牌「童顏」可謂數十年如一日。

雖然近年她重返幕前拍劇時，已經開始大方接受並飾演「媽媽輩」的角色，但現實中的她無論容貌還是體態均維持在巔峰水平，反而比年輕時多了一份成熟女性的沉穩、優雅與豁達。

何美鈿游上海。（微博@何美鈿）

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昔日《門徒》破格上演「水中激吻」

雖然何美鈿一向給人保守、清純的玉女形象，但她在2007年電影《門徒》中的大膽破格演出，至今仍是影迷津津樂道的「神級名場面」。戲中她飾演袁詠儀的妹妹，無可救藥地愛上了吳彥祖飾演的臥底探員。其中一幕，何美鈿破天荒換上一套火辣的三點式泳裝，在泳池中與吳彥祖上演了一場長達數分鐘、極度激情纏綿的「水中濕身激吻戲」！